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Daisy Ridley i Simon Rex w proaborcyjnym horrorze

The Hollywood Reporter / autor: /
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Daisy Ridley i Simon Rex w proaborcyjnym horrorze
źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Zbliżający się American Film Market to kopalnia informacji o nadchodzących projektach. Jednym z nich jest horror "Get Rid of It", w którym wystąpią Daisy RidleySosie Bacon i Simon Rex. Start produkcji zaplanowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

GettyImages-2300873153.jpg Getty Images © Leon Bennett
GettyImages-2303608385.jpg Getty Images © Brianna Bryson


Co wiemy o "Get Rid of It"?


"Get Rid of It" to historia Harper (Ridley), która po niezobowiązującej nocy z Millerem (Rex) odkrywa, że jest w ciąży. Wraz ze swoją siostrą Jessie (Bacon) bohaterka wyrusza w podróż przez cały kraj. Gdy okazuje się, że to, co rozwija się w jej łonie, może nie być człowiekiem, wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie.

Reżyserskie krzesło zajmie Ry Russo-Young, która będzie pracować na podstawie scenariusza Gemmy Holdway.

Skąd znamy Daisy Ridley? Zobacz zwiastun "Ebenezera Scrooge'a"


Daisy Ridley najbardziej znana jest z roli Rey w filmach z uniwersum Gwiezdnych wojen: "Przebudzeniu Mocy", "Ostatnim Jedi" i "Skywalkerze. Odrodzeniu". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Morderstwo w Orient Expressie", "Ofelia", "Ruchomy chaos", "Czasem myślę o umieraniu", "Córka króla moczarów" czy "Dziewczyna i morze". Wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją u boku Johnny'ego Deppa w filmie "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" (zwiastun poniżej).



Skąd znamy Sosie Bacon?


Sosie Bacon najlepiej znana jest z roli w horrorze "Uśmiechnij się". Występowała również w serialach "Trzynaście powodów" i "Mare z Easttown". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć m.in. w thrillerze sci-fi "Skażenie" oraz serialu "Scarpetta". 

Skąd znamy Simona Reksa?


Simon Rex najlepiej znany jest z roli w "Red RocketSeana Bakera. Występował również w serii "Straszny film" (części 3–5) oraz thrillerze psychologicznym "Mrugnij dwa razy". 

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