Daisy Ridley i Simon Rex w proaborcyjnym horrorze

Zbliżający się American Film Market to kopalnia informacji o nadchodzących projektach. Jednym z nich jest horror "Get Rid of It", w którym wystąpią Daisy Ridley, Sosie Bacon i Simon Rex. Start produkcji zaplanowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Getty Images © Leon Bennett Getty Images © Brianna Bryson
Co wiemy o "Get Rid of It"?
"Get Rid of It
" to historia Harper (Ridley
), która po niezobowiązującej nocy z Millerem (Rex
) odkrywa, że jest w ciąży. Wraz ze swoją siostrą Jessie (Bacon
) bohaterka wyrusza w podróż przez cały kraj. Gdy okazuje się, że to, co rozwija się w jej łonie, może nie być człowiekiem, wyprawa zmienia się w walkę o przetrwanie.
Reżyserskie krzesło zajmie Ry Russo-Young, która będzie pracować na podstawie scenariusza Gemmy Holdway.
Skąd znamy Daisy Ridley? Zobacz zwiastun "Ebenezera Scrooge'a"Daisy Ridley
najbardziej znana jest z roli Rey
w filmach z uniwersum Gwiezdnych wojen
: "Przebudzeniu Mocy
", "Ostatnim Jedi
" i "Skywalkerze. Odrodzeniu
". W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Morderstwo w Orient Expressie
", "Ofelia
", "Ruchomy chaos
", "Czasem myślę o umieraniu
", "Córka króla moczarów
" czy "Dziewczyna i morze
". Wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją u boku Johnny'ego Deppa
w filmie "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna
" (zwiastun poniżej).
Skąd znamy Sosie Bacon?Sosie Bacon
najlepiej znana jest z roli w horrorze "Uśmiechnij się
". Występowała również w serialach "Trzynaście powodów
" i "Mare z Easttown
". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć m.in. w thrillerze sci-fi "Skażenie
" oraz serialu "Scarpetta
".
Skąd znamy Simona Reksa?Simon Rex
najlepiej znany jest z roli w "Red Rocket
" Seana Bakera
. Występował również w serii "Straszny film" (części 3–5) oraz thrillerze psychologicznym "Mrugnij dwa razy
".