Czacha dymi! Czy to nowy Ghost Rider?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Marvel przymierza się do solowego filmu o Ghost Riderze (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Czy płonącego motocykla dosiądzie Ryan Gosling?

Gosling sygnalizował zainteresowanie rolą Ghost Ridera już w 2022 roku. Ostatnio, goszcząc w podcaście Happy Sad Cofused, przyznał, że temat nie umarł, ale nie chciał zdradzić szczegółów:

Będziemy podtrzymywać nadzieję. Miały już miejsce pewne rozmowy. To skomplikowana sytuacja. 

Przypomnijmy: Kevin Feige, szef Marvel Studios, najwyraźniej jest fanem Goslinga. W 2023 roku, gdy aktor pracował na planie "Barbie", powiedział:

Ryan jest wspaniały. Z przyjemnością znajdę dla niegom miejsce w MCU. Pojawił się w przebraniu Kena na Venice Beach i zdobył większy rozgłos medialny niż największe hity wchodzące do kin w ten weekend. To niesamowite.

Kim jest Ghost Rider?


Ghost Riderzy to bohaterowie komiksów Marvela. Pierwszy – Johnny Blaze, kaskader motocyklowy, który zaprzedał duszę arcydemonowi imieniem Mefisto, aby uratować życie swojego przybranego ojca – zadebiutował na kartach piątego numeru antologii "Marvel Spotlight" (trafił on do sprzedaży w sierpniu 1972 roku). Nocami oraz w obecności sił zła ciało bohatera trawi piekielny ogień, a jego głowa zmienia się w płonącą czaszkę. Jako broni używa ognia piekielnego, ale wśród jego niezwykłych właściwości znajdziemy też m.in. nadludzką siłę oraz umiejętność manipulowania duszami przeciwników.


W późniejszych latach Ghost Riderami byli: 

Danny Ketch, zaginiony młodszy brat Johnny'ego, 
Alejandra Jones, pochodząca z Nikaragui kobieta, która została Ghost Riderką w wyniku rytuału przeprowadzonego przez mężczyznę imieniem Adam, 
Robbie Reyes, obywatel Los Angeles o meksykańskich korzeniach, który motocykl zamienił na muscle car, 
Kushala, kobieta z plemienia Apaczów, która chce pomścić swoich rodziców zabitych w ataku amerykańskiej armii, 
Sal Romero, walczący w czasie drugiej wojny światowej żołnierz, który zostaje przywrócony do życia jako Ghost Rider, by chronić bohatera imieniem Leo. 

Zobacz zwiastun "Ghost Ridera"


"Ghost Rider" z Nicolasem Cage'em w tytułowej roli trafił na ekrany w 2007 roku. Przypominamy zwiastun: 


