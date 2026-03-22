Czacha dymi! Czy to nowy Ghost Rider?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Marvel przymierza się do solowego filmu o Ghost Riderze (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Czy płonącego motocykla dosiądzie Ryan Gosling?
Ryan Gosling jako Ghost Rider?Gosling
sygnalizował zainteresowanie rolą Ghost Ridera
już w 2022 roku. Ostatnio, goszcząc w podcaście Happy Sad Cofused, przyznał, że temat nie umarł, ale nie chciał zdradzić szczegółów: Będziemy podtrzymywać nadzieję. Miały już miejsce pewne rozmowy. To skomplikowana sytuacja.
Przypomnijmy: Kevin Feige
, szef Marvel Studios, najwyraźniej jest fanem Goslinga
. W 2023 roku, gdy aktor pracował na planie "Barbie
", powiedział: Ryan jest wspaniały. Z przyjemnością znajdę dla niegom miejsce w MCU. Pojawił się w przebraniu Kena na Venice Beach i zdobył większy rozgłos medialny niż największe hity wchodzące do kin w ten weekend. To niesamowite.
Kim jest Ghost Rider?Ghost Riderzy
to bohaterowie komiksów Marvela. Pierwszy – Johnny Blaze
, kaskader motocyklowy, który zaprzedał duszę arcydemonowi imieniem Mefisto, aby uratować życie swojego przybranego ojca – zadebiutował na kartach piątego numeru antologii "Marvel Spotlight" (trafił on do sprzedaży w sierpniu 1972 roku). Nocami oraz w obecności sił zła ciało bohatera trawi piekielny ogień, a jego głowa zmienia się w płonącą czaszkę. Jako broni używa ognia piekielnego, ale wśród jego niezwykłych właściwości znajdziemy też m.in. nadludzką siłę oraz umiejętność manipulowania duszami przeciwników.
W późniejszych latach Ghost Riderami
byli: Danny Ketch
, zaginiony młodszy brat Johnny'ego, Alejandra Jones
, pochodząca z Nikaragui kobieta, która została Ghost Riderką w wyniku rytuału przeprowadzonego przez mężczyznę imieniem Adam, Robbie Reyes
, obywatel Los Angeles o meksykańskich korzeniach, który motocykl zamienił na muscle car, Kushala
, kobieta z plemienia Apaczów, która chce pomścić swoich rodziców zabitych w ataku amerykańskiej armii, Sal Romero
, walczący w czasie drugiej wojny światowej żołnierz, który zostaje przywrócony do życia jako Ghost Rider, by chronić bohatera imieniem Leo.
Zobacz zwiastun "Ghost Ridera"
"Ghost Rider
" z Nicolasem Cage'em
w tytułowej roli trafił na ekrany w 2007 roku. Przypominamy zwiastun: