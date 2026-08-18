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"Ghost Rider" z datą premiery. Trafi do kin latem 2028 roku

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ghost+Rider%22+Shawna+Levy%27ego+z+Ryanem+Goslingiem+ma+dat%C4%99+premiery.+Zobaczymy+go+latem+2028+roku-168098
&quot;Ghost Rider&quot; z datą premiery. Trafi do kin latem 2028 roku
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Niedawno dowiedzieliśmy się, że Ghost Rider dołączy do MCU. Dzięki nowej rozpisce zaplanowanych premier Disneya wiemy już, kiedy dokładnie będziemy mogli obejrzeć to widowisko. 

Plany Disneya na 2028 rok



GettyImages-2287652463.jpg Getty Images © Amy Sussman


Film Marvel Studios z Ryanem Goslingiem w roli tytułowej, wyreżyserowany przez Shawna Levy'ego, trafi do kin 28 lipca 2028 roku. Disney wcześniej rezerwował ten termin dla niezapowiedzianego filmu Marvel Studios, ale teraz oficjalnie przypisał go "Ghost Riderowi".

Ponadto, zmianie uległa data premiery horroru Searchlight Pictures "Monitor". Film miał trafić do kin 30 kwietnia 2027 roku, ale jego premierę przesunięto na 16 kwietnia 2027 roku. Fabuła koncentruje się na niepokojącym nagraniu, które zaczyna rozprzestrzeniać się z ekranu na ekran i atakuje każdego, kto je obejrzy. Disney zmienił także datę premiery jednego z niezapowiedzianych filmów z 18 na 11 lutego 2028 roku.

Wcześniej ogłoszono również daty innych dużych produkcji Disneya na 2028 rok:

- "Ghost Market" - 10 marca
- aktorski remake "Zaplątanych" - 31 marca
- niezatytułowany film Marvel Studios o X-Men - 5 maja
- animacja Disneya "Clay" - 22 listopada
- "Black Panther 3" - 15 grudnia

Na 2029 rok studio zaplanowało natomiast niezatytułowany wciąż film na 9 listopada oraz "Coco 2" na 21 listopada.

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