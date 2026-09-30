Newsy Shawn Levy odrzucił propozycję Toma Cruise'a. Dlaczego?
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Shawn Levy odrzucił propozycję Toma Cruise'a. Dlaczego?

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Shawn Levy odrzucił propozycję Toma Cruise'a. Dlaczego?
źródło: Getty Images
autor: Amy Sussman
Shawn Levy pracuje obecnie nad "Ghost Riderem" (dla Marvel Studios) oraz "Starfighterem" (dla Lucasfilm). Według najnowszych informacji był typowany na stanowisko reżysera innego hitu.

Shawn Levy rozchwytywany. Jaką propozycję odrzucił?


Według portalu Puck News Tom Cruise miał agresywnie zabiegać o to, by Levy wyreżyserował zapowiedzianą niedawno kontynuację "Szybkiego jak błyskawica". Jako że premierę zaplanowano na 2 czerwca 2028 roku – a więc zaledwie dwa miesiące przed wejściem do kin "Ghost Ridera" (28 lipca 2028 roku) – reżyser musiał wybrać między dwoma tytułami. Zdecydował się zostać przy projekcie MCU.

GettyImages-2297678625.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Kim jest Ghost Rider?


Ghost Riderzy to bohaterowie komiksów Marvela. Pierwszy – Johnny Blaze, kaskader motocyklowy, który zaprzedał duszę arcydemonowi imieniem Mefisto, aby uratować życie swojego przybranego ojca – zadebiutował na kartach piątego numeru antologii "Marvel Spotlight" (trafił on do sprzedaży w sierpniu 1972 roku). Nocami oraz w obecności sił zła ciało bohatera trawi piekielny ogień, a jego głowa zmienia się w płonącą czaszkę. Jako broni używa ognia piekielnego, ale wśród jego niezwykłych właściwości znajdziemy też m.in. nadludzką siłę oraz umiejętność manipulowania duszami przeciwników.


W późniejszych latach Ghost Riderami byli: 

Danny Ketch, zaginiony młodszy brat Johnny'ego, 
Alejandra Jones, pochodząca z Nikaragui kobieta, która została Ghost Riderką w wyniku rytuału przeprowadzonego przez mężczyznę imieniem Adam, 
Robbie Reyes, obywatel Los Angeles o meksykańskich korzeniach, który motocykl zamienił na muscle car, 
Kushala, kobieta z plemienia Apaczów, która chce pomścić swoich rodziców zabitych w ataku amerykańskiej armii, 
Sal Romero, walczący w czasie drugiej wojny światowej żołnierz, który zostaje przywrócony do życia jako Ghost Rider, by chronić bohatera imieniem Leo. 
 

O "Szybkim jak błyskawica 2"


Fabuła "Days of Thunder 2" trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo, że film wyreżyseruje Jonathan Levine ("Niedobrani", "Pół na pół"), a powracającem do roli Cole'a Trickle'a Tomowi Cruise'owi partnerować będzie Anne Hathaway. Wcieli się ona we właścicielkę zespołu wyścigowego i inżynierkę. 

Ostatnie projekty Shawna Levy'ego. Zobacz zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"


W ostatnich latach Shawn Levy wyreżyserował takie filmu jak "Free Guy", "Projekt Adam" czy będący jednym z największych hitów 2024 roku "Deadpool & Wolverine" (zwiastun poniżej); pracował też przy serialach "Światło, którego nie widać" i "Stranger Things", a jako producent m.in. przy "Backrooms. Bez wyjścia". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza "Ghost Riderem" znajdziemy też widowisko "Star Wars: Starfighter", w którym główną rolę również gra Ryan Gosling.

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