Shawn Levy odrzucił propozycję Toma Cruise'a. Dlaczego?

Shawn Levy pracuje obecnie nad "Ghost Riderem" (dla Marvel Studios) oraz "Starfighterem" (dla Lucasfilm). Według najnowszych informacji był typowany na stanowisko reżysera innego hitu.
Shawn Levy rozchwytywany. Jaką propozycję odrzucił?
Według portalu Puck News Tom Cruise miał agresywnie zabiegać o to, by Levy wyreżyserował zapowiedzianą niedawno kontynuację "Szybkiego jak błyskawica". Jako że premierę zaplanowano na 2 czerwca 2028 roku – a więc zaledwie dwa miesiące przed wejściem do kin "Ghost Ridera" (28 lipca 2028 roku) – reżyser musiał wybrać między dwoma tytułami. Zdecydował się zostać przy projekcie MCU.
Ghost Riderzy to bohaterowie komiksów Marvela. Pierwszy – Johnny Blaze, kaskader motocyklowy, który zaprzedał duszę arcydemonowi imieniem Mefisto, aby uratować życie swojego przybranego ojca – zadebiutował na kartach piątego numeru antologii "Marvel Spotlight" (trafił on do sprzedaży w sierpniu 1972 roku). Nocami oraz w obecności sił zła ciało bohatera trawi piekielny ogień, a jego głowa zmienia się w płonącą czaszkę. Jako broni używa ognia piekielnego, ale wśród jego niezwykłych właściwości znajdziemy też m.in. nadludzką siłę oraz umiejętność manipulowania duszami przeciwników.
Danny Ketch, zaginiony młodszy brat Johnny'ego, Alejandra Jones, pochodząca z Nikaragui kobieta, która została Ghost Riderką w wyniku rytuału przeprowadzonego przez mężczyznę imieniem Adam, Robbie Reyes, obywatel Los Angeles o meksykańskich korzeniach, który motocykl zamienił na muscle car, Kushala, kobieta z plemienia Apaczów, która chce pomścić swoich rodziców zabitych w ataku amerykańskiej armii, Sal Romero, walczący w czasie drugiej wojny światowej żołnierz, który zostaje przywrócony do życia jako Ghost Rider, by chronić bohatera imieniem Leo.