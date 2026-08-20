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Bohater, jakiego potrzebujemy? Jim Caviezel w nowym akcyjniaku

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https://www.filmweb.pl/news/%22Ghost+Soldier%22%3A+Jim+Caviezel+vs.+korporacja.+Zobacz+zwiastun+nowego+filmu+akcji-168153
Bohater, jakiego potrzebujemy? Jim Caviezel w nowym akcyjniaku
źródło: materialy promocyjne
Rola w thrillerze "Sound of Freedom" przyniosła Jimowi Caviezelowi szereg nowych fanów. W zmierzającym na ekrany nowym filmie – akcyjniaku "Ghost Soldier" – grany przez aktora bohater znowu stanie do nierównej walki w obronie słabszych. Zobaczcie udostępniony przez Sony Pictures Entertainment zwiastun.  

Jim Caviezel w akcji. Zwiastun filmu "Ghost Soldier"


"Ghost Soldier", wcześniej znany jako "Archangel", zadebiutuje w amerykańskich kinach 6 listopada tego roku. Na razie nie wiadomo czy ani kiedy film trafi do dystrybucji w Polsce. Zobaczcie zwiastun: 



On nie jest groźbą. Jest gwarancją. Jim Caviezel stanie w obronie bezbronnych w filmie "Ghost Soldier" – możemy przeczytać w towarzyszącym wideo opisie. Aktor wcieli się w Henry'ego "Fitza" Fitzgeralda – inżyniera systemów zbrojnych i byłego żołnierza Zielonych Beretów, który w pojedynkę sprzeciwia się bezwzględnej korporacji zagrażającej niewielkiej wiejskiej społeczności w jego rodzinnym stanie Wyoming.

GettyImages-2150562087.jpg Getty Images © Eric Charbonneau

Film wyreżyserował William Eubank (na zdjęciu wyżej) na podstawie scenariusza Chrisa Papasadero. W pozostałych rolach m.in. Alexej Manvelov, Tetiana Dar, Ricky Whittle i Carlos Gómez.  

Najważniejsze role Jima Caviezela


Jim Caviezel – najlepiej znany z roli Jezusa Chrystusa w kontrowersyjnej "Pasji" Mela Gibsona – to amerykański aktor. W jego filmografii znajdziemy takie filmy jak "Cienka czerwona linia", "Wyatt Earp", "Twierdza", "G.I. Jane", "Podaj dalej", "Oczy anioła", "Hrabia Monte Christo", "Bez przedawnienia", "Deja Vu", "Plan ucieczki", "Gdy stawka jest wysoka", "Paweł, apostoł Chrystusa" czy "Sound of Freedom. Dźwięk wolności". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat sportowy "Sweetwater". Wśród zbliżających się produkcji z jego udziałem znajdziemy też dramat "Dark Horse" oraz zapowiadany jako biblijny thriller "Zero A.D.: The Birth o Christ", w którym przypadła mu rola Heroda. 

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