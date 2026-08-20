Bohater, jakiego potrzebujemy? Jim Caviezel w nowym akcyjniaku

Rola w thrillerze "Sound of Freedom" przyniosła Jimowi Caviezelowi szereg nowych fanów. W zmierzającym na ekrany nowym filmie – akcyjniaku "Ghost Soldier" – grany przez aktora bohater znowu stanie do nierównej walki w obronie słabszych. Zobaczcie udostępniony przez Sony Pictures Entertainment zwiastun.
Jim Caviezel w akcji. Zwiastun filmu "Ghost Soldier"
"Ghost Soldier", wcześniej znany jako "Archangel", zadebiutuje w amerykańskich kinach 6 listopada tego roku. Na razie nie wiadomo czy ani kiedy film trafi do dystrybucji w Polsce. Zobaczcie zwiastun:
On nie jest groźbą. Jest gwarancją. Jim Caviezel stanie w obronie bezbronnych w filmie "Ghost Soldier" – możemy przeczytać w towarzyszącym wideo opisie. Aktor wcieli się w Henry'ego "Fitza" Fitzgeralda – inżyniera systemów zbrojnych i byłego żołnierza Zielonych Beretów, który w pojedynkę sprzeciwia się bezwzględnej korporacji zagrażającej niewielkiej wiejskiej społeczności w jego rodzinnym stanie Wyoming.