"Ghost of Yotei" i "Clair Obscur" faworytami Nagród DICE

W czwartek Akademia Interaktywnych Sztuk i Nauk (AIAS) ogłosiła nominacje do swoich dorocznych nagród DICE. Uroczysta ceremonia odbędzie się 12 lutego w Las Vegas.

Najlepsze gry roku według AIAS



Nagrody DICE zostaną przyznane po raz 29. W tej edycji mamy dwójkę faworytów. To "Ghost of Yotei" i "Clair Obscur: Expedition 33". Oba tytuły zdobyły po 8 nominacji.

Gonić ich próbują "Arc Raiders" i "Dispatch", które zdobyły po sześć nominacji. Pięć szans na wygraną ma "Blue Prince", a cztery "Death Stranding 2: On the Beach".

O tytuł gry roku ubiegają się:

"Arc Raiders"
"Blue Prince"
"Clair Obscur: Expedition 33"
"Dispatch"
"Ghost of Yotei"

Listę nominacji w poszczególnych kategoriach znajdziecie TUTAJ.

Zwiastun gry "Ghost of Yotei"



