"Ghost of Yotei" i "Clair Obscur" faworytami Nagród DICE

W czwartek Akademia Interaktywnych Sztuk i Nauk (AIAS) ogłosiła nominacje do swoich dorocznych nagród DICE. Uroczysta ceremonia odbędzie się 12 lutego w Las Vegas.
Najlepsze gry roku według AIAS
Nagrody DICE zostaną przyznane po raz 29. W tej edycji mamy dwójkę faworytów. To "Ghost of Yotei"
i "Clair Obscur: Expedition 33"
. Oba tytuły zdobyły po 8 nominacji
.
Gonić ich próbują "Arc Raiders"
i "Dispatch"
, które zdobyły po sześć nominacji. Pięć szans na wygraną ma "Blue Prince"
, a cztery "Death Stranding 2: On the Beach"
.
O tytuł gry roku ubiegają się:
"Arc Raiders
"
"Blue Prince
"
"Clair Obscur: Expedition 33
"
"Dispatch
"
"Ghost of Yotei
"
Listę nominacji w poszczególnych kategoriach znajdziecie TUTAJ
.
Zwiastun gry "Ghost of Yotei"