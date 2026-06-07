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"Ghostbusters: Night Shift": Jest tytuł i logo animacji "Pogromcy duchów"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ghostbusters%3A+Night+Shift%22%3A+Jest+tytu%C5%82+i+logo+animacji+%22Pogromcy+duch%C3%B3w%22-166977
&quot;Ghostbusters: Night Shift&quot;: Jest tytuł i logo animacji &quot;Pogromcy duchów&quot;
źródło: Materiały prasowe
Celebrując Ghostbusters Day, Dzień Pogromców Duchów, który odbywa się w rocznicę premiery oryginalnego filmu z 1984 roku, studio Sony Pictures zorganizowało w sobotę specjalne wydarzenie. Odbyło się ono w nowojorskiej remizie, która zagrała w filmie siedzibę Pogromców Duchów. Przy okazji ujawniono tytuł i logo nowej odsłony serii.
         

Pierwsze szczegóły animowanego serialu o Pogromcach Duchów 




Showrunnerzy Ben Hibon i Elliott Kalan oraz producenci Jason Reitman i Gil Kenan ogłosili, że przygotowywany przez Netfliksa i Sony Pictures Animation serial animowany o Pogromcach Duchów będzie zatytułowany "Ghostbusters: Night Shift". Premiera zaplanowana jest na przyszły rok. Powyżej możecie zobaczyć jego logo.

Podczas wydarzenia Reitman i Kenan pochwalili się charytatywnymi osiągnięciami projektu "Ghostbusters Give Back", który przekroczył próg zbiórki 500 000 dolarów.
     
W Sony Pictures jesteśmy niezwykle dumni z dziedzictwa serii "Pogromcy Duchów" i niesamowitej społeczności fanów, skomentował Jay Levine, dyrektor ds. strategii i operacji biznesowych Sony Pictures. Duch "Pogromców Duchów" zawsze polegał na pomaganiu innym i odbieraniu słuchawki, kiedy cię potrzebują.

Na razie nie znamy więcej szczegółów "Ghostbusters: Night Shift". Nie będzie to pierwsza animacja z uniwersum. W latach 1986–1991 na kanale ABC emitowany był serial "Prawdziwe duchołapy", który doczekał się siedmiu sezonów. Był on kontynuacją przygód bohaterów znanych z filmowego oryginału. W 1997 roku na ekrany trafił niepowiązany z nim 40-odcinkowy "Extreme Ghostbusters".

Ostatni film z serii to "Pogromcy duchów: Imperium lodu" z 2024 roku.

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – zwiastun


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