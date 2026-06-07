"Ghostbusters: Night Shift": Jest tytuł i logo animacji "Pogromcy duchów"

Celebrując Ghostbusters Day, Dzień Pogromców Duchów, który odbywa się w rocznicę premiery oryginalnego filmu z 1984 roku, studio Sony Pictures zorganizowało w sobotę specjalne wydarzenie. Odbyło się ono w nowojorskiej remizie, która zagrała w filmie siedzibę Pogromców Duchów. Przy okazji ujawniono tytuł i logo nowej odsłony serii.
Pierwsze szczegóły animowanego serialu o Pogromcach Duchów
Showrunnerzy Ben Hibon i Elliott Kalan
oraz producenci Jason Reitman i Gil Kenan
ogłosili, że przygotowywany przez Netfliksa i Sony Pictures Animation serial animowany o Pogromcach Duchów będzie zatytułowany "Ghostbusters: Night Shift"
. Premiera zaplanowana jest na przyszły rok
. Powyżej możecie zobaczyć jego logo.
Podczas wydarzenia Reitman
i Kenan
pochwalili się charytatywnymi osiągnięciami projektu "Ghostbusters Give Back", który przekroczył próg zbiórki 500 000 dolarów. W Sony Pictures jesteśmy niezwykle dumni z dziedzictwa serii "Pogromcy Duchów" i niesamowitej społeczności fanów
, skomentował Jay Levine, dyrektor ds. strategii i operacji biznesowych Sony Pictures. Duch "Pogromców Duchów" zawsze polegał na pomaganiu innym i odbieraniu słuchawki, kiedy cię potrzebują.
Na razie nie znamy więcej szczegółów "Ghostbusters: Night Shift".
Nie będzie to pierwsza animacja z uniwersum. W latach 1986–1991 na kanale ABC emitowany był serial "Prawdziwe duchołapy
", który doczekał się siedmiu sezonów. Był on kontynuacją przygód bohaterów znanych z filmowego oryginału. W 1997 roku na ekrany trafił niepowiązany z nim 40-odcinkowy "Extreme Ghostbusters
".
Ostatni film z serii to "Pogromcy duchów: Imperium lodu
" z 2024 roku.
"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – zwiastun