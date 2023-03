Denzel Washington w obsadzie widowiska "Gladiator 2". Znamy datę premiery filmu

"Gladiator 2": obsada, bohaterowie, data premiery



16 lat temu Denzel Washington zagrał tytułową rolę w filmie Ridleya Scotta pt. " American Gangster ". Dziś dowiedzieliśmy się, że zawodowe ścieżki artystów ponownie skrzyżują się. Washington dołączył bowiem do obsady reżyserowanego przez Brytyjczyka widowiska historycznegoNa razie nie wiadomo, w kogo wcieli się dwukrotny laureat Oscara. Podobno początkowo Washington był sceptycznie nastawiony do udziału w projekcie. Kiedy jednak przeczytał scenariusz pióra Davida Scarpy (" Wszystkie pieniądze świata ", " Napoleon "), zmienił zdanie i przyjął ofertę reżysera.Główną rolę w " Gladiatorze 2 " zagra nominowany w tym roku do Oscara(" Aftersun "). Wcieli się w znanego z pierwszego filmu Luciusa - wnuka Marka Aureliusza, syna Lucilli oraz siostrzeńca psychopatycznego Kommodusa.Występ w sequelu negocjuje takżezdobywca tegorocznej nominacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za " Duchy Inisherin ". Scott chciałby, aby zagrał on cesarza Getę.Premiera filmuzostała zaplanowana na 22 listopada 2024 roku.Przypomnijmy, że oryginalny " Gladiator " trafił do kin w maju 2000 roku, zarabiając pół miliarda dolarów przy budżecie rzędu 103 milionów. Zgarnął także pięć Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i za główną rolę Russella Crowe'a Tytułowy bohater to rzymski generał Maximus. Skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Koloseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę.Filmografięzamyka trzecia część kasowego cyklu " Bez litości ". Aktor ponownie wcielił się w emerytowanego żołnierza sił specjalnych karzącego złoczyńców, którzy zdołali umknąć wymiarowi sprawiedliwości. Premiera filmu jesienią tego roku.