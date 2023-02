Znamy datę premiery "Gladiatora 2". W głównej roli wystąpi gwiazda "Aftersun"

"Gladiator 2": szczegóły filmu



"Gladiator": wielki przebój 2000 roku



Zwiastun filmu "Gladiator"



Wytwórnia Paramount ogłosiła datę premiery kontynuacji oscarowego widowiskaSequel trafi na ekrany kin blisko ćwierć wieku po premierze klasycznego oryginału -Za kamerą stanie ponowniektóry będzie również producentem filmu do spółki z Michaelem Prussem Autorem najnowszej wersji scenariusza jest, który napisał dla Scotta także tegorocznego " Napoleona " oraz " Wszystkie pieniądze świata ".Główną rolę w " Gladiatorze 2 " zagranominowany w tym roku do Oscara za występ w. Przypadła mu rola Luciusa, czyli wnuka Marka Aureliusza ( Richard Harris ), syna Lucilli ( Connie Nielsen ) oraz siostrzeńca złego Commodusa ( Joaquin Phoenix) . W finale pierwszego filmu grany przez Russella Crowe'a generał Maximus ocalił bohatera przed śmiercią, jednocześnie mszcząc się na zabójcach swojej rodziny.Oryginalnytrafił do kin w maju 2000 roku, zarabiając pół miliarda dolarów przy budżecie rzędu 103 milionów. Zgarnął także pięć Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i za rolę Crowe'a Tytułowy bohater to rzymski generał Maximus. Skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Koloseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę.