"Gladiator 2". Ridley Scott wraca na plan i zdradza szczegół z życia bohatera

Kim jest Lucius, bohater filmu "Gladiator 2"?

Zwiastun filmu "Gladiator"

Przypomnijmy, żejest jedną z ofiar strajku aktorów. Zdjęcia do filmu trwały na Malcie, kiedy wybuchł strajk. Produkcja musiała się czasowo zwinąć. Teraz ekipa i aktorzy wracają, by zdążyć z premierą, która wyznaczona jest na drugą połowę listopada 2024 roku.Bohaterem filmu będzie. Do tej pory jednak niewiele o nim wiedzieliśmy. Ridley Scott w jednym z ostatnich wywiadów uchylił rąbka tajemnicy.Ze słów reżysera wynika, że. Jego matka od lat nie miała żadnych wieści na jego temat i nie może być nawet pewna, że żyje. Co robił Lucius, kiedy uciekł od swojej potężnej rodziny? Tego Ridley Scott na razie nie ujawnia.Przypomnijmy, że Luciusa zagra w filmie wschodząca gwiazda irlandzkiego kina Paul Mescal . Jego matkę zagra Connie Nielsen , która powtórzy rolę Lucilli, którą zagrała w oryginalne.