Newsy Filmy Kto pisze scenariusz Gladys? Nie Zach Cregger
Filmy

Kto pisze scenariusz Gladys? Nie Zach Cregger

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gladys%22%3A+Zach+Shields+pisze+scenariusz+prequela+%22Znikni%C4%99%C4%87%22.+Zach+Cregger+produkuje-168467
Kto pisze scenariusz Gladys? Nie Zach Cregger
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Jakiś czas temu informowaliśmy, że Zach Cregger (na zdjęciu wyżej) pracuje nad "Gladys" – prequelem "Zniknięć", w którym lepiej poznamy bohaterkę graną przez Amy Madigan (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ). W jednym z ostatnich wywiadów reżyser zaktualizował informacje na temat swojego udziału w projekcie.

Zach Cregger o pracach nad "Gladys"


Cregger skupia się aktualnie na promocji zmierzającego do kin "Resident Evil". W rozmowie z Deadline przyznał, że nie pisze scenariusza "Gladys". 

Właściwie to "Gladys" pisze Zach Shields. Pracowałem z nim nad tą historią, ale scenariusz pisze sam – powiedział.

Amy Madigan jako ciotka Gladys w "Zniknięciach"

Jak na razie Warner Bros. nie ogłosiło, kto wyreżyseruje film, można jednak założyć, że raczej Cregger. Jego następnym filmem ma być produkowany przez Stevena Spielberga thriller sci-fi "The Flood". Jego premierę zaplanowano na 11 sierpnia 2028 roku. "Gladys" ma trafić na ekrany zaledwie kilka dni wcześniej – 8 sierpnia 2028 roku. Wygląda więc na to, że w przypadku prequela "Zniknięć" Creggerowi została jedynie rola producenta.

Skąd znamy Zacha Shieldsa?


Zach Shields to scenarzysta najlepiej znany ze zrealizowanych z reżyserem Michaelem Doughertym filmów "Krampus. Duch świąt" i "Godzilla: Król potworów". Wraz z Ryanem Goslingiem tworzy zespół Dead Man's Bones.

Zobacz zwiastun "Zniknięć"


"Zniknięcia" trafiły na ekrany w sierpniu ubiegłego roku. Wcielająca się w ekscentryczną ciotkę Gladys Amy Madigan została nagrodzona Oscarem w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Gladys

Zobacz wszystkie artykuły

Gladys  (2028)

 Gladys

Zniknięcia  (2025)

 Zniknięcia

Najnowsze Newsy

Gry

Wielki powrót "Onimushy". Capcom ma kolejny w tym roku hit

1 komentarz
Filmy

Kto wyreżyseruje "Backrooms 2"?

6 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: Kieślowski po koreańsku, patriarchat po duńsku

12 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Kolejny imponujący triumf "Odysei"

19 komentarzy
Filmy

Léa Seydoux i Bill Murray w kryminale z romansem w tle

Filmy

Powstanie film o The Rolling Stones? Są nowe doniesienia

1 komentarz
Filmy

Paul Schrader zrobi film z AI, bo żaden aktor nie chciał w nim zagrać

34 komentarze