Kto pisze scenariusz Gladys? Nie Zach Cregger

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Zach Cregger (na zdjęciu wyżej) pracuje nad "Gladys" – prequelem "Zniknięć", w którym lepiej poznamy bohaterkę graną przez Amy Madigan (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ). W jednym z ostatnich wywiadów reżyser zaktualizował informacje na temat swojego udziału w projekcie.
Zach Cregger o pracach nad "Gladys"Cregger
skupia się aktualnie na promocji zmierzającego do kin "Resident Evil
". W rozmowie z Deadline przyznał, że nie pisze scenariusza "Gladys
". Właściwie to "Gladys" pisze Zach Shields. Pracowałem z nim nad tą historią, ale scenariusz pisze sam
– powiedział.
Amy Madigan jako ciotka Gladys w "Zniknięciach"
Jak na razie Warner Bros. nie ogłosiło, kto wyreżyseruje film, można jednak założyć, że raczej Cregger. Jego następnym filmem ma być produkowany przez Stevena Spielberga
thriller sci-fi "The Flood". Jego premierę zaplanowano na 11 sierpnia 2028 roku. "Gladys
" ma trafić na ekrany zaledwie kilka dni wcześniej – 8 sierpnia 2028 roku. Wygląda więc na to, że w przypadku prequela "Zniknięć
" Creggerowi
została jedynie rola producenta.
Skąd znamy Zacha Shieldsa?Zach Shields
to scenarzysta najlepiej znany ze zrealizowanych z reżyserem Michaelem Doughertym
filmów "Krampus. Duch świąt
" i "Godzilla: Król potworów
". Wraz z Ryanem Goslingiem
tworzy zespół Dead Man's Bones.
Zobacz zwiastun "Zniknięć"
"Zniknięcia
" trafiły na ekrany w sierpniu ubiegłego roku. Wcielająca się w ekscentryczną ciotkę Gladys Amy Madigan
została nagrodzona Oscarem w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Przypominamy zwiastun: