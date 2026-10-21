"Glee" wraca! Disney+ zamawia reboot kultowego serialu

Fani "Glee" mają powód do radości. Kilka tygodni po tym, jak Ryan Murphy zapowiadał, że wróciłby do tego serialu, Disney+ i Hulu rzeczywiście zamówiły reboot. Na razie szczegóły nowej wersji pozostają tajemnicą, nie wiadomo też, kto znajdzie się w obsadzie. Murphy potwierdził jednak, że pracuje nad projektem z Bradem Falchukiem i Ianem Brennanem, a część gwiazd oryginału zdążyła już poznać jego plany.
Wciąż nie wiadomo, kto znajdzie się w obsadzie
"Glee
" zadebiutowało na antenie stacji Fox w 2009 roku i doczekało się sześciu sezonów, zakończonych w 2015 roku. Serial opowiadał o grupie uczniów z chóru szkolnego w fikcyjnym miasteczku Lima w stanie Ohio, którzy mierzyli się z problemami dorastania i wchodzenia w dorosłość. Produkcja szybko stała się fenomenem popkulturowym, zapamiętanym zarówno dzięki muzycznym interpretacjom znanych przebojów, jak i bezpośredniemu podejściu do tematów seksualności, rasizmu, niepełnosprawności czy zdrowia psychicznego. Muzyka z "Glee
" wciąż cieszy się popularnością - serialowe wykonania piosenek mają średnio 4,1 miliona słuchaczy miesięcznie na Spotify. Ryan Murphy
zdradził niedawno w rozmowie z "Entertainment Tonight", że napisał już scenariusz rebootu wspólnie z Falchukiem i Brennanem. Skontaktował się też z około dziesięciorgiem aktorów z oryginalnej obsady. Jak zapewnił, byli podekscytowani pomysłem, choć mieli wiele pytań. Lea Michele
, która wcielała się w Rachel Berry, również deklarowała, że chętnie wróciłaby do świata "Glee
".
Nie wiadomo jednak, czy w nowej wersji pojawią się aktorzy znani z pierwowzoru. Chris Colfer
, odtwórca roli Kurta Hummela, przyznał, że powrót do serialu byłby trudny po śmierci Nayi Rivery
, która zmarła w 2020 roku w wieku 33 lat. Aktor nie wykluczył jednak udziału w projekcie.
W obsadzie oryginalnego "Glee
" znaleźli się również Cory Monteith
, Matthew Morrison
, Jane Lynch
, Dianna Agron
, Darren Criss
i Amber Riley
. Nowy serial przygotowuje 20th Television.
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