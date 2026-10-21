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"Glee" wraca! Disney+ zamawia reboot kultowego serialu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Glee%22+wraca+Disney%2B+zamawia+reboot+kultowego+serialu-169238
&quot;Glee&quot; wraca! Disney+ zamawia reboot kultowego serialu
Fani "Glee" mają powód do radości. Kilka tygodni po tym, jak Ryan Murphy zapowiadał, że wróciłby do tego serialu, Disney+ i Hulu rzeczywiście zamówiły reboot. Na razie szczegóły nowej wersji pozostają tajemnicą, nie wiadomo też, kto znajdzie się w obsadzie. Murphy potwierdził jednak, że pracuje nad projektem z Bradem Falchukiem i Ianem Brennanem, a część gwiazd oryginału zdążyła już poznać jego plany.

Wciąż nie wiadomo, kto znajdzie się w obsadzie




"Glee" zadebiutowało na antenie stacji Fox w 2009 roku i doczekało się sześciu sezonów, zakończonych w 2015 roku. Serial opowiadał o grupie uczniów z chóru szkolnego w fikcyjnym miasteczku Lima w stanie Ohio, którzy mierzyli się z problemami dorastania i wchodzenia w dorosłość. Produkcja szybko stała się fenomenem popkulturowym, zapamiętanym zarówno dzięki muzycznym interpretacjom znanych przebojów, jak i bezpośredniemu podejściu do tematów seksualności, rasizmu, niepełnosprawności czy zdrowia psychicznego. Muzyka z "Glee" wciąż cieszy się popularnością - serialowe wykonania piosenek mają średnio 4,1 miliona słuchaczy miesięcznie na Spotify.

Ryan Murphy zdradził niedawno w rozmowie z "Entertainment Tonight", że napisał już scenariusz rebootu wspólnie z Falchukiem i Brennanem. Skontaktował się też z około dziesięciorgiem aktorów z oryginalnej obsady. Jak zapewnił, byli podekscytowani pomysłem, choć mieli wiele pytań. Lea Michele, która wcielała się w Rachel Berry, również deklarowała, że chętnie wróciłaby do świata "Glee".

Nie wiadomo jednak, czy w nowej wersji pojawią się aktorzy znani z pierwowzoru. Chris Colfer, odtwórca roli Kurta Hummela, przyznał, że powrót do serialu byłby trudny po śmierci Nayi Rivery, która zmarła w 2020 roku w wieku 33 lat. Aktor nie wykluczył jednak udziału w projekcie.

W obsadzie oryginalnego "Glee" znaleźli się również Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Darren Criss i Amber Riley. Nowy serial przygotowuje 20th Television. 

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