Newsy Seriale "God of War": Dave Bautista oficjalnie nowym Kratosem. Zastąpił Ryana Hursta
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"God of War": Dave Bautista oficjalnie nowym Kratosem. Zastąpił Ryana Hursta

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22God+of+War%22%3A+Dave+Bautista+oficjalnie+nowym+Kratosem+w+serialu+Amazona.+Zast%C4%85pi%C5%82+Ryana+Hursta-168155
&quot;God of War&quot;: Dave Bautista oficjalnie nowym Kratosem. Zastąpił Ryana Hursta
Mamy Kratosa! Po tym, jak Ryan Hurst musiał zrezygnować z udziału w produkcji Amazona po kontuzji odniesionej na planie, rolę głównego bohatera przejął Dave Bautista. Tym samym potwierdziły się doniesienia z początku sierpnia.

Dave Bautista nowym Kratosem



Przypomnijmy, że Hurst doznał na planie poważnej kontuzji bicepsa, która wymagała operacji. Powrót do pracy nie byłby możliwy odpowiednio szybko, dlatego Amazon i Sony zdecydowały się na zmianę aktora. W związku z angażem Bautisty konieczne będzie ponowne nakręcenie wszystkich scen, w których występował Hurst. Zdjęcia rozpoczęły się już w lutym w Vancouver, a produkcja ma zostać wznowiona w najbliższych tygodniach. Amazon zamówił już dwa sezony "God of War", które mają być realizowane jeden po drugim.

Dave Bautista najlepiej znany jest publiczności z roli Draxa w kinowym uniwersum Marvela. Aktor wystąpił także m.in. w "Diunie" oraz "Blade Runner 2049".

GettyImages-2287369421.jpg Getty Images © Amy Sussman


O czym będzie "God of War"?



Serial ma czerpać przede wszystkim z dwóch najnowszych gier z serii, osadzonych w świecie nordyckiej mitologii. Historia koncentruje się na Kratosie i jego synu Atreusie, którzy wyruszają w podróż, aby rozsypać prochy Faye, żony Kratosa i matki chłopca. Podczas wyprawy Kratos będzie próbował nauczyć syna, jak stać się lepszym bogiem, podczas gdy Atreus ma pomóc ojcu lepiej zrozumieć ludzką naturę.

Rolę Atreusa w pierwszym sezonie utrzymał Callum Vinson. W obsadzie znajdują się również Max Parker jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Danny Woodburn i Jeff Gulka jako Brok i Sindri oraz Ed Skrein jako Baldur.

Za serial odpowiada Ronald D. Moore, który jest jego scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye.

Produkcja powstaje we współpracy Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions i Tall Ship Productions.

"God of War" - zwiastun gry



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