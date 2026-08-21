"God of War": Dave Bautista oficjalnie nowym Kratosem. Zastąpił Ryana Hursta

Mamy Kratosa! Po tym, jak Ryan Hurst musiał zrezygnować z udziału w produkcji Amazona po kontuzji odniesionej na planie, rolę głównego bohatera przejął Dave Bautista. Tym samym potwierdziły się doniesienia z początku sierpnia.
Dave Bautista nowym Kratosem
Przypomnijmy, że Hurst
doznał na planie poważnej kontuzji bicepsa, która wymagała operacji. Powrót do pracy nie byłby możliwy odpowiednio szybko, dlatego Amazon i Sony zdecydowały się na zmianę aktora. W związku z angażem Bautisty
konieczne będzie ponowne nakręcenie wszystkich scen, w których występował Hurst
. Zdjęcia rozpoczęły się już w lutym w Vancouver, a produkcja ma zostać wznowiona w najbliższych tygodniach. Amazon zamówił już dwa sezony "God of War
", które mają być realizowane jeden po drugim. Dave Bautista
najlepiej znany jest publiczności z roli Draxa w kinowym uniwersum Marvela. Aktor wystąpił także m.in. w "Diunie
" oraz "Blade Runner 2049
".
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O czym będzie "God of War"?
Serial ma czerpać przede wszystkim z dwóch najnowszych gier z serii, osadzonych w świecie nordyckiej mitologii. Historia koncentruje się na Kratosie i jego synu Atreusie, którzy wyruszają w podróż, aby rozsypać prochy Faye, żony Kratosa i matki chłopca. Podczas wyprawy Kratos będzie próbował nauczyć syna, jak stać się lepszym bogiem, podczas gdy Atreus ma pomóc ojcu lepiej zrozumieć ludzką naturę.
Rolę Atreusa w pierwszym sezonie utrzymał Callum Vinson
. W obsadzie znajdują się również Max Parker
jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson
jako Thor, Mandy Patinkin
jako Odyn, Alastair Duncan
jako Mimir, Danny Woodburn
i Jeff Gulka
jako Brok i Sindri oraz Ed Skrein
jako Baldur.
Za serial odpowiada Ronald D. Moore
, który jest jego scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye
.
Produkcja powstaje we współpracy Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions i Tall Ship Productions.
"God of War" - zwiastun gry