Prime Video pracuje aktualnie nad serialową adaptacją gry "God of War". Z tej okazji regularnie poznajemy nowych członków obsady (wiemy już, kto wcieli się m.in. w Kratosa, boginię Sif i Atreusa). Właśnie poznaliśmy nowego członka obsady. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"God of War": Baldur obsadzony
Jak podaje Variety, w Baldura wcieli się Ed Skrein
. Do roli tej wcześniej miał być typowany Max Parker (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ
).
W oficjalnym opisie postaci czytamy: Baldur może i jest najmłodszym synem Odyna, ale zarazem jest też jest najbardziej niebezpieczną bronią. Charyzmatyczny, nieprzewidywalny i uzbrojony w cięty język żyje na własnych zasadach. Jako chłopiec został przeklęty, przez co obca jest mu zarówno przyjemność, jak i wszelkie doznania fizyczne. Napędzany nienasyconym gniewem i żądzą krwi uwielbia bijatyki, w których może wykorzystać swoją ogromną moc i brutalną siłę pięści. Nade wszystko pragnie spotkać przeciwnika zdolnego dorównać jego waleczności. Wierzy bowiem, że dzięki niemu w końcu coś poczuje.
Getty Images © Jeff Spicer
Ed Skrein na premierze filmu "Jurassic World: Odrodzenie"
Skąd znamy Eda Skreina?Ed Skrein
najlepiej znany jest z roli Ajaksa (Francisa Freemana) w "Deadpoolu
". W jego CV znajdziemy też filmy "Transporter: Nowa moc
", "Gdyby ulica Beale umiała mówić
", "Alita: Battle Angel
", dwie części "Rebel Moon
" oraz epizod w "Grze o tron
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Jurassic World: Odrodzeniu
". Na etapie postprodukcji jest miniserial "Ride or Die", na planie którego spotkał się m.in. z Octavią Spencer
, Hannah Waddingham
i Billem Nighy
.
Zobacz zwiastun gry "God of War"
W wydanej w 2018 roku grze "God of War
" Kratos
wyrusza wraz z synem do odległej krainy, aby rozsypać tam prochy swojej zmarłej żony. Przypominamy zwiastun: