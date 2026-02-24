Newsy Seriale "God of War": Baldur obsadzony!
VOD / Seriale

"God of War": Baldur obsadzony!

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22God+of+War%22%3A+Ed+Skrein+jako+Baldur+w+serialu+Amazon+Prime+Video-165342
&quot;God of War&quot;: Baldur obsadzony!
źródło: materialy promocyjne
Prime Video pracuje aktualnie nad serialową adaptacją gry "God of War". Z tej okazji regularnie poznajemy nowych członków obsady (wiemy już, kto wcieli się m.in. w Kratosa, boginię Sif i Atreusa). Właśnie poznaliśmy nowego członka obsady.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"God of War": Baldur obsadzony


Jak podaje Variety, w Baldura wcieli się Ed Skrein. Do roli tej wcześniej miał być typowany Max Parker (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ).

W oficjalnym opisie postaci czytamy:

Baldur może i jest najmłodszym synem Odyna, ale zarazem jest też jest najbardziej niebezpieczną bronią. Charyzmatyczny, nieprzewidywalny i uzbrojony w cięty język żyje na własnych zasadach. Jako chłopiec został przeklęty, przez co obca jest mu zarówno przyjemność, jak i wszelkie doznania fizyczne. Napędzany nienasyconym gniewem i żądzą krwi uwielbia bijatyki, w których może wykorzystać swoją ogromną moc i brutalną siłę pięści. Nade wszystko pragnie spotkać przeciwnika zdolnego dorównać jego waleczności. Wierzy bowiem, że dzięki niemu w końcu coś poczuje.

GettyImages-2220641563.jpg Getty Images © Jeff Spicer
Ed Skrein na premierze filmu "Jurassic World: Odrodzenie"

Skąd znamy Eda Skreina?


Ed Skrein najlepiej znany jest z roli Ajaksa (Francisa Freemana) w "Deadpoolu". W jego CV znajdziemy też filmy "Transporter: Nowa moc", "Gdyby ulica Beale umiała mówić", "Alita: Battle Angel", dwie części "Rebel Moon" oraz epizod w "Grze o tron". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Jurassic World: Odrodzeniu". Na etapie postprodukcji jest miniserial "Ride or Die", na planie którego spotkał się m.in. z Octavią Spencer, Hannah Waddingham i Billem Nighy.

Zobacz zwiastun gry "God of War"


W wydanej w 2018 roku grze "God of War" Kratos wyrusza wraz z synem do odległej krainy, aby rozsypać tam prochy swojej zmarłej żony. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Ed Skrein

Zobacz wszystkie artykuły

God of War  (2027)

 God of War

God of War  (2018)

 God of War

God of War III  (2010)

 God of War III

God of War II  (2007)

 God of War II

Najnowsze Newsy

Filmy

Sony planuje twardy reset uniwersum wrogów Spider-Mana

18 komentarzy
Filmy

Pierwszy klaps na planie nowego filmu Scorsesego! Co wiemy?

12 komentarzy
Wideo

"The Madison": Zobacz zwiastun nowego spin-offu "Yellowstone"

7 komentarzy
Wideo

Duma i uprzedzenie, i Netflix. Pierwszy zwiastun miniserialu

6 komentarzy
Filmy

Skrytykował go Tarantino. Ale były plusy

22 komentarze
Gry

Xbox umiera? Nowa szefowa zapewni "opiekę paliatywną"?

7 komentarzy
Filmy

Lily Collins zagra Audrey Hepburn w filmie o kulisach ikonicznej produkcji

20 komentarzy