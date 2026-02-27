Newsy Seriale Multimedia "God of War": Kratos i Atreus na pierwszym zdjęciu z serialu Prime Video
"God of War": Kratos i Atreus na pierwszym zdjęciu z serialu Prime Video

Platforma Prime Video zaprezentowała pierwsze oficjalne zdjęcie z serialu "God of War" będącego adaptacją cyklu gier wideo pod tym samym tytułem. Zobaczcie, jak prezentują się główni bohaterowie - Kratos i jego syn Atreus - grani przez Ryana HurstaCalluma Vinsona.

Kratos, którego poznaliśmy w wydanej w 2005 roku grze "God of War", urodził się w starożytnej Sparcie. Wychowany w surowej kulturze walki, doszedł do władzy i w służbie ojczyzny dowodził armiami. Pewnego dnia zawarł fatalny w skutkach pakt z bogiem wojny Aresem. W jego wyniku w zamian za zwycięstwo w bitwie stracił duszę.    

Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem – jego dziesięcioletnim synem.

W obsadzie serialu znaleźli się także: Teresa Palmer (Sif), Max Parker (Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Mandy Patinkin (Odin), Alastair Duncan (Mimir), Danny Woodburn i Jeff Gulka (bracia Brok i Sindri), a także Ed Skrein (Baldur). 

Zdjęcia do "God of War" powstają aktualnie w Vancouver. Nad serialem pieczę sprawuje scenarzysta i producent Ronald D. Moore. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye. Przypomnijmy, że Prime Video zleciło od razu realizację dwóch sezonów. 

