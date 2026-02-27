"God of War": Kratos i Atreus na pierwszym zdjęciu z serialu Prime Video

Platforma Prime Video zaprezentowała pierwsze oficjalne zdjęcie z serialu "God of War" będącego adaptacją cyklu gier wideo pod tym samym tytułem. Zobaczcie, jak prezentują się główni bohaterowie - Kratos i jego syn Atreus - grani przez Ryana Hursta i Calluma Vinsona.
"God of War": pierwsze zdjęcie
"God of War": co wiemy o serialu Prime Video? Kratos
, którego poznaliśmy w wydanej w 2005 roku grze "God of War
", urodził się w starożytnej Sparcie. Wychowany w surowej kulturze walki, doszedł do władzy i w służbie ojczyzny dowodził armiami. Pewnego dnia zawarł fatalny w skutkach pakt z bogiem wojny Aresem. W jego wyniku w zamian za zwycięstwo w bitwie stracił duszę.
Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem – jego dziesięcioletnim synem.
W obsadzie serialu znaleźli się także: Teresa Palmer
(Sif), Max Parker
(Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson
(Thor), Mandy Patinkin
(Odin), Alastair Duncan
(Mimir), Danny Woodburn
i Jeff Gulka
(bracia Brok i Sindri), a także Ed Skrein
(Baldur).
Zdjęcia do "God of War
" powstają aktualnie w Vancouver. Nad serialem pieczę sprawuje scenarzysta i producent Ronald D. Moore
. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye
. Przypomnijmy, że Prime Video zleciło od razu realizację dwóch sezonów.