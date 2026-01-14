Newsy Seriale "God of War": Serialowy Kratos wybrany!
Ruszył casting serialowej adaptacji gry "God of War", nad którą pracują Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios. Dowiedzieliśmy się, kto został wytypowany do roli Kratosa.

Jak podaje Deadline, w Kratosa – tytułowego boga wojny – wcieli się Ryan Hurst. Przygotowania do produkcji "God of War" trwają w Vancouver. Obowiązki showrunnera pełni Ronald D. Moore, który zastąpił na tym stanowisku Rafe'a Judkinsa. Zamówiono od razu dwa sezony. Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem – jego dziesięcioletnim synem.

Kratos, którego poznaliśmy w wydanej w 2005 roku grze "God of War", urodził się w starożytnej Sparcie. Wychowany w surowej kulturze walki, doszedł do władzy i w służbie ojczyzny dowodził armiami. Pewnego dnia zawarł fatalny w skutkach pakt z bogiem wojny Aresem. W jego wyniku w zamian za zwycięstwo w bitwie stracił duszę. 

Ryan Hurst najlepiej znany jest z roli Harry'ego "Opiego" Winstona w serialu "Synowie Anarchii". Mogliśmy go zobaczyć także w takich serialach jak "Bates Motel" i "The Walking Dead" oraz filmach "Szeregowiec Ryan", "Tytani" czy "Byliśmy żołnierzami". Rola w serialowej adaptacji "God of War" nie będzie jego pierwszym zetknięciem z marką – użyczał głosu Thorowi w wydanej w 2022 roku grze "God of War: Ragnarök". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Odrzuceni". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Odyseję" Christophera Nolana

W wydanej w 2018 roku grze "God of War" Kratos wyrusza wraz z synem do odległej krainy, aby rozsypać tam prochy swojej zmarłej żony. Przypominamy zwiastun: 


