Ruszył casting serialowej adaptacji gry "God of War", nad którą pracują Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios. Dowiedzieliśmy się, kto został wytypowany do roli Kratosa.
"God of War": Serialowy Kratos wybrany
Jak podaje Deadline, w Kratosa
– tytułowego boga wojny – wcieli się Ryan Hurst
. Przygotowania do produkcji "God of War
" trwają w Vancouver. Obowiązki showrunnera pełni Ronald D. Moore
, który zastąpił na tym stanowisku Rafe'a Judkinsa
. Zamówiono od razu dwa sezony. Fabuła serialu ma nawiązywać do wydarzeń przedstawionych w dwóch ostatnich grach z serii. Twórcy zapowiadają, że sercem produkcji będzie relacja bohatera z Atreusem
– jego dziesięcioletnim synem.
Fot. Justin Lubin / Amazon MGMKratos
, którego poznaliśmy w wydanej w 2005 roku grze "God of War
", urodził się w starożytnej Sparcie. Wychowany w surowej kulturze walki, doszedł do władzy i w służbie ojczyzny dowodził armiami. Pewnego dnia zawarł fatalny w skutkach pakt z bogiem wojny Aresem
. W jego wyniku w zamian za zwycięstwo w bitwie stracił duszę.
Skąd znamy Ryana Hursta?Ryan Hurst
najlepiej znany jest z roli Harry'ego "Opiego" Winstona w serialu "Synowie Anarchii
". Mogliśmy go zobaczyć także w takich serialach jak "Bates Motel
" i "The Walking Dead
" oraz filmach "Szeregowiec Ryan
", "Tytani
" czy "Byliśmy żołnierzami
". Rola w serialowej adaptacji "God of War
" nie będzie jego pierwszym zetknięciem z marką – użyczał głosu Thorowi w wydanej w 2022 roku grze "God of War: Ragnarök
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Odrzuceni
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Odyseję
" Christophera Nolana
.
Zobacz zwiastun gry "God of War"
W wydanej w 2018 roku grze "God of War
" Kratos
wyrusza wraz z synem do odległej krainy, aby rozsypać tam prochy swojej zmarłej żony. Przypominamy zwiastun: