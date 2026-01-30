Newsy Filmy "God of War": oto Thor i Odyn, bogowie serialowej adaptacji gry
Kolejne doniesienia z planu nadchodzącej adaptacji "God of War". Serialowa ekranizacja gry powiększa swoją obsadę. Jak donosi portal Deadline, wiadomo już, kto wcieli się w Thora oraz Odyna – najpotężniejszych spośród nordyckich bogów. 

Kto zagra Thora i Odyna?



Według doniesień Deadline znamy już tożsamość bogów serialowej adaptacji "God of War". W Thora, boga piorunów, wcieli się Ólafur Darri Ólafsson – aktor znany z występów w serialu "Rozdzielenie" czy "W pułapce". Rolę jego ojca Odyna zagra z kolei Mandy Patinkin. Możecie kojarzyć go z ról w serialu "Homeland" czy filmie "Cudowny chłopak".

GettyImages-2205815744.jpg Getty Images © Rich Polk
Ólafur Darri Ólafsson, serialowy Thor

GettyImages-2250251257.jpg Getty Images © Dia Dipasupil
Mandy Patinkin, serialowy Odyn


"God of War" bazować będzie na grach "God of War" z 2018 roku i "God of War Ragnarök" z 2022 roku. Kratos, czyli tytułowy bóg wojny, po krwawych wydarzeniach w starożytnej Grecji postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgard. Kiedy jego ukochana żona umiera, Kratos wraz z synem wyrusza w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie – rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Dziewięciu Królestw.

Co ciekawe, Ólafur Darri Ólafsson przejmuje w tym przypadku rolę, którą przed nim odgrywał głosowo... Ryan Hurst. Aktor, który w adaptacji tworzonej dla Prime Video wcieli się w postać Kratosa, w 2021 użyczał głosu Thorowi w amerykańskiej wersji dźwiękowej gry. Oprócz niego w serialu wystąpią także Teresa Palmer jako Phoebe/Sif – żona Thora i boska patronka rodziny oraz Max Parker, którego zobaczymy w roli Heimdalla.

Showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu "God of War" jest Ronald D. Moore. Scenarzysta produkcji "Outlander" i "For All Mankind" stanie na czele projektu powstającego dzięki wspólnym wysiłkom Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios. Serial w zeszłym miesiącu otrzymał zamówienie na przynajmniej dwa sezony. Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje znany z pracy przy serialach "Shōgun" albo "Fallout" Frederick E.O. Toye.

Zwiastun gry "God of War: Ragnarok"


