"God of War": oto Thor i Odyn, bogowie serialowej adaptacji gry

Kolejne doniesienia z planu nadchodzącej adaptacji "God of War". Serialowa ekranizacja gry powiększa swoją obsadę. Jak donosi portal Deadline, wiadomo już, kto wcieli się w Thora oraz Odyna – najpotężniejszych spośród nordyckich bogów. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Kto zagra Thora i Odyna?
Według doniesień Deadline znamy już tożsamość bogów serialowej adaptacji "God of War
". W Thora
, boga piorunów, wcieli się Ólafur Darri Ólafsson
– aktor znany z występów w serialu "Rozdzielenie
" czy "W pułapce
". Rolę jego ojca Odyna
zagra z kolei Mandy Patinkin
. Możecie kojarzyć go z ról w serialu "Homeland
" czy filmie "Cudowny chłopak
".
Getty Images © Rich Polk
Ólafur Darri Ólafsson, serialowy Thor
Getty Images © Dia Dipasupil
Mandy Patinkin, serialowy Odyn
"God of War
" bazować będzie na grach "God of War
" z 2018 roku i "God of War Ragnarök
" z 2022 roku. Kratos, czyli tytułowy bóg wojny, po krwawych wydarzeniach w starożytnej Grecji postanawia na zawsze odwiesić broń i udać się na odpoczynek w nordyckiej krainie Midgard. Kiedy jego ukochana żona umiera, Kratos wraz z synem wyrusza w niebezpieczną podróż, aby spełnić jej ostatnie życzenie – rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu Dziewięciu Królestw.
Co ciekawe, Ólafur Darri Ólafsson
przejmuje w tym przypadku rolę, którą przed nim odgrywał głosowo... Ryan Hurst
. Aktor, który w adaptacji tworzonej dla Prime Video wcieli się w postać Kratosa
, w 2021 użyczał głosu Thorowi
w amerykańskiej wersji dźwiękowej gry. Oprócz niego w serialu wystąpią także Teresa Palmer
jako Phoebe
/Sif
– żona Thora
i boska patronka rodziny oraz Max Parker
, którego zobaczymy w roli Heimdalla
.
Showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu "God of War
" jest Ronald D. Moore
. Scenarzysta produkcji "Outlander
" i "For All Mankind
" stanie na czele projektu powstającego dzięki wspólnym wysiłkom Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios. Serial w zeszłym miesiącu otrzymał zamówienie na przynajmniej dwa sezony. Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje znany z pracy przy serialach "Shōgun
" albo "Fallout
" Frederick E.O. Toye
.
Zwiastun gry "God of War: Ragnarok"