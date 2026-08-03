"God of War" z kolejnymi zmianami w obsadzie. Czeka nas przeskok w czasie

Serialową adaptację gry "God of War" czekają kolejne zmiany w obsadzie. Po odejściu Ryana Hursta, który miał wcielać się w Kratosa, okazuje się, że w drugim sezonie zostaną wymienieni także aktorzy grający Atreusa i Thrud. Tym razem jednak podyktowane jest to fabułą opowieści.
Inni aktorzy w drugim sezonie serialu
Jak donosi MP1ST, twórcy poszukują starszych nastoletnich aktorów do ról oznaczonych w ogłoszeniach castingowych kryptonimami Joshua i Ruth. W pierwszym sezonie w Atreusa
i Thrud wcielają się odpowiednio Callum Vinson
i Island Austin, którzy zostali wybrani spośród dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Przy drugim sezonie poszukiwani są natomiast aktorzy mający od 14 do 17 lat. Zmiana obsady sugeruje, że między sezonami "God of War
" nastąpi przeskok w czasie. Rozwiązanie to pasuje również do fabuły "God of War: Ragnarok
", na której ma opierać się druga odsłona serialu..
Przypomnijmy, że Ryan Hurst
, który miał zagrać Kratosa
, doznał podczas zdjęć poważnej kontuzji bicepsa. Aktor musiał przejść operację i rozpocząć długą rehabilitację, dlatego zdecydowano o obsadzeniu jego roli na nowo. Wszystkie nakręcone z jego udziałem sceny mają zostać zrealizowane ponownie. "God of War
" otrzymał zamówienie od Prime Video na dwa sezony. Pierwotnie zakładano, że zdjęcia do obu części będą realizowane jeden po drugim, a produkcja miała potrwać do kwietnia 2027 roku. Problemy na planie mogą jednak wpłynąć na ten harmonogram.
W pierwszym sezonie występują także Mandy Patinkin
jako Odyn, Ed Skrein
jako Baldur, Teresa Palmer
jako Sif, Ólafur Darri Ólafsson
jako Thor, Max Parker
jako Heimdall, Danny Woodburn
jako Brok oraz Jeff Gulka
jako Sindri. Alastair Duncan
ponownie użyczy głosu Mimirowi, którego odgrywał również w grach.
Data premiery serialu nie została jeszcze ogłoszona.
"God of War: Ragnarok" - zwiastun gry