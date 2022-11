"God of War" nie miał szans z "Pokemonami" – Nowy rekord serii

W branży growej istnieje kilka rzeczy, które są niezmienne – co rok wychodzi nowa odsłona " Call of Duty ", co chwilę ktoś zwiastuje nadejście Switcha Pro, a każda odsłona z serii " Pokemon " sprzedaje się w rewelacyjnym nakładzie.W tym roku jednak odgłosy otwieranych w Japonii szampanów zdawało się słyszeć nawet u nas. Najnowsze, i jednocześnie bardzo kontrowersyjne (ze względu na fatalny stan techniczny), gry " Pokemon Scarlet " i " Pokemon Violet " w przeciągu tygodnia trafiły do 10 milionów graczy na całym świecie. Czyni to najnowsze " Pokemony " nie tylko najszybciej sprzedającą się grą na konsolę Nintendo wszech czasów, ale również tytuł potężnie deklasujący inny wielki hit tego kwartału, " God of War Ragnarok ". Produkcja niebieskich w analogicznym okresie sprzedała 5 milionów kopii, co dalej jest świetnym osiągnięciem, ale pokazuje jednocześnie siłę marki " Pokemon ".Można narzekać na stan techniczny gier Game Freak, ale na końcu to i tak rynek weryfikuje – jak długo gry z tej serii będą odnosiły sukcesy sprzedażowe, tak długo nie ma co liczyć na tak potrzebne zmiany w serii. Houndoomy szczekają, karawana jedzie dalej...