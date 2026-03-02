"God of War". Gotowi na całe uniwersum?

Wygląda na to, że Sony PlayStation mają ambitne plany dotyczące cyklu "God of War". Podobno w Santa Monica Studio trwają prace nad budową całego uniwersum.
Nowi bogowie, ten sam świat?
Takie sugestie pojawiły się już jakiś czas temu w portalu biznesowym Bloomberg. Według dziennikarza Jasona Schreiera Sony zakłada stworzenie spin-offów i sequeli cyklu "God of War"
, by powstało ich własne uniwersum na kształt MCU.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Ostatnio zaś baczni obserwatorzy portalu LinkedIn zauważyli profil scenarzysty zatrudnionego swego czasu w Santa Monica Studio, gdzie odpowiadał za tworzenie nowych postaci i historii, które miały na celu rozwinięcie istniejącego świata "God of War".
VGC twierdzi, że Cory Barlog
, reżyser "God of War"
, pracuje nad nowym projektem. Gra ma rozgrywać się w tym samym świecie, ale opowiadać będzie o zupełnie nowych bohaterach.
W ubiegłym roku Santa Monica Studio świętowało 20. lat pierwszej gry "God of War"
. Najnowsza gra w tym uniwersum - "God of War Sons of Sparta"
- miała swoją premierę miesiąc temu.
Zwiastun gry "God of War Ragnarök"