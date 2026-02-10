Newsy Seriale "God of War". Serialowy Atreus wybrany
"God of War". Serialowy Atreus wybrany

The Hollywood Reporter
Fani cyklu growego "God of War" wiedzą, że w przygotowaniu jest serialowa adaptacja. Do teraz nie wiedzieli jednak, kto zagra Atreusa, syna Kratosa. Teraz to się zmieniło.

Młody aktor wybrany. Oto, kto zagra Atreusa



Atreus to syn Kratosa, głównego bohatera serialu "God of War". Rola ojca została już wcześniej obsadzona. Dostał ją Ryan Hurst. Teraz amerykańskie media donoszą, że syna zagra młody, a już bardzo doświadczony Callum Vinson.

Callum Vinson ma już na swoim koncie jedną legendarną rolę. Jest młodym Jasonem Voorheesem w serialu "Crystal Lake". Był też synem Amandy Seyfried w serialu "Rzeka odchodzących dusz". A za chwilę zobaczymy go w trzecim sezonie "Nocnego agenta".

Serialowy Atreus opisywany jest jako chłopiec wychowany przez matkę w izolacji od reszty świat w leśnej chatce. Jest znakomitym łucznikiem i doskonale rozumie świat zwierząt. Cechuje go ciekawość świata. Kiedy Faye umiera, trafia pod opiekę ojca, którego w ogóle nie zna i który jego też nie zna. Mimo to Atreus bardzo pragnie zyskać akceptację ojca i zrobi wszystko, by udowodnić mu, że jest wystarczająco silny, by przetrwać w surowym i niebezpiecznym świecie.

W obsadzie serialu "God of War" są także Max Parker jako Heimdall, Teresa Palmer jako Sif, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin jako Odyn, Alastair Duncan jako Mimir, Jeff Gulka jako Sindri oraz Danny Woodburn jako Brok. 

Zwiastun serialu "Rzeka odchodzących dusz", w którym wystąpił Callum Vinson




