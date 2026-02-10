"God of War". Serialowy Atreus wybrany

Fani cyklu growego "God of War" wiedzą, że w przygotowaniu jest serialowa adaptacja. Do teraz nie wiedzieli jednak, kto zagra Atreusa, syna Kratosa. Teraz to się zmieniło.
Młody aktor wybrany. Oto, kto zagra Atreusa Atreus
to syn Kratosa
, głównego bohatera serialu "God of War"
. Rola ojca została już wcześniej obsadzona. Dostał ją Ryan Hurst
. Teraz amerykańskie media donoszą, że syna zagra młody, a już bardzo doświadczony Callum Vinson
.
Callum Vinson Getty Images © John Nacion
ma już na swoim koncie jedną legendarną rolę. Jest młodym Jasonem Voorheesem
w serialu "Crystal Lake
". Był też synem Amandy Seyfried
w serialu "Rzeka odchodzących dusz
". A za chwilę zobaczymy go w trzecim sezonie "Nocnego agenta
".
Serialowy Atreus
opisywany jest jako chłopiec wychowany przez matkę w izolacji od reszty świat w leśnej chatce. Jest znakomitym łucznikiem i doskonale rozumie świat zwierząt. Cechuje go ciekawość świata. Kiedy Faye umiera, trafia pod opiekę ojca, którego w ogóle nie zna i który jego też nie zna. Mimo to Atreus
bardzo pragnie zyskać akceptację ojca i zrobi wszystko, by udowodnić mu, że jest wystarczająco silny, by przetrwać w surowym i niebezpiecznym świecie.
W obsadzie serialu "God of War"
są także Max Parker
jako Heimdall
, Teresa Palmer
jako Sif
, Ólafur Darri Ólafsson
jako Thor
, Mandy Patinkin
jako Odyn
, Alastair Duncan
jako Mimir, Jeff Gulka
jako Sindri oraz Danny Woodburn
jako Brok.
Zwiastun serialu "Rzeka odchodzących dusz", w którym wystąpił Callum Vinson