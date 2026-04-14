Newsy Filmy "Godzilla Minus Zero": Godzilla vs Statua Wolności w pierwszym zwiastunie
"Godzilla Minus Zero": Godzilla vs Statua Wolności w pierwszym zwiastunie

&quot;Godzilla Minus Zero&quot;: Godzilla vs Statua Wolności w pierwszym zwiastunie
Godzilla zbliża się wielkimi krokami. Istnieją już na świecie szczęśliwcy, którzy zobaczyli pierwsze fragmenty widowiska "Godzilla Minus Zero", czyli kontynuacji hitu "Godzilla Minus One". Co zobaczyli?
     

"Godzilla Minus Zero" – co pokazał pierwszy zwiastun?



Reżyser Takashi Yamazaki pojawił się na CiniemaConie w Las Vegas, żeby opowiedzieć o szczegółach kontynuacji wyróżnionego Oscarem filmu "Godzilla Minus One".
    
Ten film będzie bezpośrednią kontynuacją "Godzilla Minus One", powiedział twórca. Opowie dalszą historię rodziny Shikishima. Tym razem na rodzinę i Japonię spadnie jeszcze większe nieszczęście. Jak stawić czoła niepowstrzymanej sile? Podróż od "Minus" do "Zero" nie będzie łatwa.
     
Publiczność w Las Vegas miała okazję zobaczyć również pierwszy zwiastun filmu. "Jeśli ich misja zawiedzie, być może wreszcie będziemy mogli to wykorzystać", mówi ktoś zza kadru w którymś momencie. Publiczności najbardziej spodobał się kulminacyjny moment trailera, w którym Godzilla pojawia się w Nowym Jorku i zbliża się do Statui Wolności.

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 6 listopada.

Na CinemaConie pokazano też pierwszy materiał z będącego również w przygotowaniu anglojęzycznego debiutu Yamazakiego, "Grandgear". We fragmencie pojawiły się dwa gigantyczne roboty walczące w miejskiej przestrzeni. Film jest produkowany przez studio Bad Robot dla wytwórni Sony. Ma trafić do kin 28 lutego 2028.

