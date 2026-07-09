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"Godzilla Minus Zero": Król potworów powraca w nowej zapowiedzi

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Godzilla+Minus+Zero%22%3A+nowy+zwiastun+filmu+Takashiego+Yamazakiego-167504
&quot;Godzilla Minus Zero&quot;: Król potworów powraca w nowej zapowiedzi
Zbliża się premiera "Godzilla Minus Zero", bezpośredniej kontynuacji hitu "Godzilla Minus One" z 2023 roku, który zdobył międzynarodowe uznanie i jako pierwszy nieanglojęzyczny film w historii otrzymał Oscara za najlepsze efekty specjalne. Do sieci trafił nowy (choć krótki) zwiastun produkcji.

O czym opowie "Godzilla Minus Zero"?



Akcja "Godzilla Minus Zero" rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishima, która tym razem będzie musiała zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem. Stwór ma być większy niż wcześniej, a jego celem stanie się Nowy Jork.

Za film ponownie odpowiada Takashi Yamazaki - scenarzysta i reżyser "Godzilla Minus One". W obsadzie powrócą Ryunosuke Kamiki, który wcielił się w byłego pilota kamikaze próbującego odkupić swoje winy po wojnie, oraz Minami Hamabe jako jego żona.


"Godzilla Minus One" okazała się ogromnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Film zarobił na całym świecie 116 milionów dolarów, stając się najlepiej zarabiającą japońską produkcją o Godzilli w historii oraz jednym z największych japońskich hitów 2023 roku.

"Godzilla Minus Zero" trafi do japońskich kin 3 listopada, a do kin w Stanach Zjednoczonych (i w Polsce) 6 listopada. Zwiastun poniżej:

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