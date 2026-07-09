"Godzilla Minus Zero": Król potworów powraca w nowej zapowiedzi

Zbliża się premiera "Godzilla Minus Zero", bezpośredniej kontynuacji hitu "Godzilla Minus One" z 2023 roku, który zdobył międzynarodowe uznanie i jako pierwszy nieanglojęzyczny film w historii otrzymał Oscara za najlepsze efekty specjalne. Do sieci trafił nowy (choć krótki) zwiastun produkcji.
O czym opowie "Godzilla Minus Zero"?
Akcja "Godzilla Minus Zero
" rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishima, która tym razem będzie musiała zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem. Stwór ma być większy niż wcześniej, a jego celem stanie się Nowy Jork.
Za film ponownie odpowiada Takashi Yamazaki
- scenarzysta i reżyser "Godzilla Minus One
". W obsadzie powrócą Ryunosuke Kamiki
, który wcielił się w byłego pilota kamikaze próbującego odkupić swoje winy po wojnie, oraz Minami Hamabe
jako jego żona.
"Godzilla Minus One
" okazała się ogromnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Film zarobił na całym świecie 116 milionów dolarów, stając się najlepiej zarabiającą japońską produkcją o Godzilli
w historii oraz jednym z największych japońskich hitów 2023 roku.
"Godzilla Minus Zero
" trafi do japońskich kin 3 listopada, a do kin w Stanach Zjednoczonych (i w Polsce) 6 listopada. Zwiastun poniżej: