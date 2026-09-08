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Godzilla vs. Nowy Jork. Oto zwiastun filmu "Godzilla Minus Zero"

youtube.com / autor: /
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Godzilla vs. Nowy Jork. Oto zwiastun filmu &quot;Godzilla Minus Zero&quot;
źródło: materialy promocyjne
W końcu się doczekaliśmy! Po trzech krótkich teaserach udostępnionych przez studio nadszedł czas na pierwszy pełny zwiastun filmu "Godzilla Minus Zero" – kontynuacji "Godzilli Minus One" z 2023 roku. Na spustoszenie, jakie sieje ta ogromna ikona japońskiego kina, możecie popatrzeć w poniższym materiale wideo.

"Godzilla Minus Zero" – zwiastun filmu





"Godzilla Minus Zero" – co wiemy?



Akcja "Godzilla Minus Zero" rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishima, która tym razem będzie musiała zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem. Twórcy zapewniają, że tytułowy potwór ma być większy niż wcześniej, a jego nowym celem stanie się Nowy Jork.



Za film ponownie odpowiada Takashi Yamazaki - scenarzysta i reżyser "Godzilla Minus One". W obsadzie powrócą Ryunosuke Kamiki, który wcielił się w byłego pilota kamikaze próbującego odkupić swoje winy po wojnie, oraz Minami Hamabe w roli jego żony.

"Godzilla Minus One" okazała się ogromnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Film zarobił na całym świecie 116 milionów dolarów, stając się najlepiej zarabiającą japońską produkcją o Godzilli w historii oraz jednym z największych japońskich hitów 2023 roku. "Godzilla Minus Zero" trafi do japońskich kin 3 listopada, a do kin w Stanach Zjednoczonych (i w Polsce) 6 listopada.

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