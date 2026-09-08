Godzilla vs. Nowy Jork. Oto zwiastun filmu "Godzilla Minus Zero"

W końcu się doczekaliśmy! Po trzech krótkich teaserach udostępnionych przez studio nadszedł czas na pierwszy pełny zwiastun filmu "Godzilla Minus Zero" – kontynuacji "Godzilli Minus One" z 2023 roku. Na spustoszenie, jakie sieje ta ogromna ikona japońskiego kina, możecie popatrzeć w poniższym materiale wideo.
"Godzilla Minus Zero" – zwiastun filmu
"Godzilla Minus Zero" – co wiemy?
Akcja "Godzilla Minus Zero
" rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishima, która tym razem będzie musiała zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem. Twórcy zapewniają, że tytułowy potwór ma być większy niż wcześniej, a jego nowym celem stanie się Nowy Jork.
Za film ponownie odpowiada Takashi Yamazaki
- scenarzysta i reżyser "Godzilla Minus One
". W obsadzie powrócą Ryunosuke Kamiki
, który wcielił się w byłego pilota kamikaze próbującego odkupić swoje winy po wojnie, oraz Minami Hamabe
w roli jego żony.
"Godzilla Minus One
" okazała się ogromnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Film zarobił na całym świecie 116 milionów dolarów, stając się najlepiej zarabiającą japońską produkcją o Godzilli
w historii oraz jednym z największych japońskich hitów 2023 roku. "Godzilla Minus Zero
" trafi do japońskich kin 3 listopada, a do kin w Stanach Zjednoczonych (i w Polsce) 6 listopada.