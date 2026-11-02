"Godzilla... +1"? Reżyser zapewnia, że chętnie wróciłby do serii, by nakręcić trzecią część

Na kilka dni przed kinową premierą filmu "Godzilla Minus Zero" patrzymy daleko w przyszłość. Twórca filmu, Takashi Yamazaki, został bowiem niedawno zapytany o swoją relację z franczyzą o najsłynniejszym kaiju świata. W krótkiej wypowiedzi wyznał, że chętnie wyreżyserowałby kolejną część widowiska, zamykając tym samym swoją trylogię. O ile, oczywiście, wytwórnia Toho byłaby chętna powierzyć mu takie zadanie.
"Godzilla Minus Zero" dostanie kolejną część?
Wiele w tej kwestii niewątpliwie zależy od potencjalnego sukcesu "Godzilli Minus Zero"
. Jej poprzednik, "Godzilla Minus One"
, okazała się bowiem ogromnym hitem – film nie tylko otrzymał Oscara
za efekty specjalne, ale i zgromadził ponad 115 milionów dolarów w kasach kin na całym świecie, stając się tym samym najbardziej dochodowym japońskim filmem z tego uniwersum w historii. Film osiągnął to przy skromnym budżecie 15 milionów dolarów. Szacuje się, że jego kontynuacja przeskoczyła budżet poprzednika, ale czy pieniądze przełożą się na jeszcze większy sukces kontynuacji – zobaczymy w najbliższych tygodniach.
Tymczasem reżyser filmu Takashi Yamazaki
wybiega myślami jeszcze dalej niż kilka tygodni w przód. W niedawnej rozmowie z dziennikarzami został zapytany o swoje plany na przyszłość – a konkretnie, te związane z uniwersum "Godzilli
". Zapytany o ewentualny powrót do serii na trzecią, finałową część cyklu, odpowiedział: Jestem wielkim fanem Godzilli od dziecka i przy "Godzilli Minus Zero" dałem z siebie absolutnie wszystko. Patrząc wstecz na moją karierę i dotychczasowe życie, uważam te filmy za ważne kamienie milowe. Nie oznacza to jednak, że nigdy więcej nie chciałbym pracować nad kolejnym filmem o Godzilli. Gdyby Toho przyszło do mnie z kolejną propozycją, by jeszcze bardziej zgłębić ten świat, prawdopodobnie bym się zgodził
– powiedział reżyser w rozmowie z magazynem SFX. Dodał jednak chwilę później: Z drugiej strony, gdyby ktoś mi powiedział, że to mój ostatni film o Godzilli, byłbym w pełni usatysfakcjonowany tym, co udało nam się osiągnąć. Jestem bardzo wdzięczny Toho za powierzenie mi swojego ukochanego dziecka. Po prostu cieszę się, że jestem fanem Godzilli, bo to właśnie dzięki temu udało mi się to stworzyć.
Przypomnijmy, że akcja filmu "Godzilla Minus Zero
" rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishima, która tym razem będzie musiała zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem. Twórcy zapewniają, że tytułowy potwór nadal będzie siał spustoszenie w filmie, a jego nowym wrogiem nie okażą się ludzie, a inny kultowy kaiju
– Ghidorah.
"Godzilla Minus Zero" – zwiastun filmu