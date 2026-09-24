"Godzilla Minus Zero" pierwszym filmem serii nie dla dzieci. Po raz pierwszy w historii Godzilla dostaje kategorię R

Ta wiadomość zaskoczyła wielu widzów. "Godzilla Minus Zero" właśnie został pierwszym film cyklu o Godzili, który otrzymał od amerykańskich cenzorów kategorię R.
To nie jest familijna produkcja?
Choć Godzilla
jest potworem i filmy z nim zawsze były pełne scen walki i destrukcji, to mimo wszystko dotąd twórcom udawało się utrzymać przemoc na takim poziomie, że w USA otrzymywały kategorie zezwalające dzieciom na obecność na sali kinowej za zgodą rodziców. Kategoria R mocno ograniczy młodszym widzom możliwość obejrzenia filmu "Godzilla Minus Zero
".
Za co MPAA przyznało wyższą kategorię wiekową? Tego do końca nie wiadomo. Przedstawione uzasadnienie jest bowiem bardzo ogólnikowe. Czytamy w nim: "treści zawierające przemoc / krwawe obrazy"
. Tylko tyle.
"Godzilla Minus Zero
" to sequel filmu "Godzilla Minus One
", który w Ameryce cieszył się sporą popularnością. Obraz przeszedł nawet do historii zdobywając Oscara za efekty specjalne.
Akcja kontynuacji rozpocznie się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Historia ponownie skupi się na rodzinie Shikishima, która tym razem będzie musiała zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem. Twórcy zapewniają, że tytułowy potwór ma być większy niż wcześniej, a jego nowym celem stanie się Nowy Jork.
Światowa premiera "Godzilla Minus Zero
" będzie miała miejsce za parę dni na festiwalu filmowym w Nowym Jorku. Do amerykańskiej dystrybucji trafi 6 listopada.
Zwiastun filmu "Godzilla Minus Zero"