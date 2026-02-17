Wyciekł opis fabuły sequela "Godzilla Minus One". Będzie drugi kaiju?

Do sieci trafił rzekomy opis fabuły filmu "Godzilla Minus Zero", czyli kontynuacji hitu "Godzilla Minus One". Jeśli przeciek się potwierdzi, w nowej odsłonie serii zobaczymy nie tylko powrót legendarnego potwora, ale także drugiego kaiju. Nie są to oficjalne informacje, ale można je traktować jako potencjalny spoiler. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym może opowiedzieć "Godzilla Minus Zero"?
Według nieoficjalnego opisu fabuły, w nowym filmie powrócą Ryûnosuke Kamiki
, Minami Hamabe
oraz Sae Nagatani w rolach znanych z poprzedniej części. Bohater pierwszego filmu, Kōichi Shikishima, po zniszczeniach spowodowanych przez Godzillę
próbuje odbudować życie u boku Noriko (Hamabe) i młodej Akiko (Nagatani), odcinając się od koszmarów wojny i potworów. Spokój nie trwa jednak długo. Godzilla ma powrócić w pełni zregenerowana, większa i bardziej przerażająca niż wcześniej.
Jednocześnie pod lasem Aokigahara u podnóża góry Fudżi zaczyna budzić się coś pradawnego, co stanowi zagrożenie dla kraju. W obliczu nowego niebezpieczeństwa Kōichi ponownie dołącza do walki, współpracując z dawnymi towarzyszami broni oraz siłami sojuszu japońsko-amerykańskiego, by stawić czoła dwóm kaiju.
Opis sugeruje również, że Noriko ma szczególną, coraz silniejszą więź z Godzillą
, co dodatkowo komplikuje sytuację. Pojawienie się amerykańskich żołnierzy może oznaczać udział aktorów z USA, choć na razie nie potwierdzono żadnych nazwisk.
Wśród fanów pojawiły się spekulacje, że drugim potworem może być Mothra, choć nie wyklucza się także zupełnie nowego stworzenia.
"Godzilla Minus One
" została ciepło przyjęta przez krytyków i widzów, zarabiając 116 mln dolarów wpływów przy budżecie szacowanym na 10–15 mln dolarów. Studio Toho szybko dało zielone światło sequelowi. Za kamerą ponownie stanie Takashi Yamazaki
, wraz z zespołem odpowiedzialnym za efekty specjalne, które w 2024 roku zostały nagrodzone Oscarem
. Amerykańska premiera "Godzilla Minus Zero
" zaplanowana jest na 6 listopada, trzy dni po debiucie filmu w Japonii.
"Godzilla Minus One" - zwiastun