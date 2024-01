"Godzilla i Kong: Nowe imperium" z nową datą. "Mickey 17" wypada z kalendarza

Zmiany w kalendarzu premier Warner Bros na 2024

Zapowiedź filmu "Mickey 17"

Zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"







Ja na razie nie wiadomo, kiedy " Mickey 17 " wróci do kalendarza Warner Bros. Studio musi wziąć pod uwagę opóźnienia w pracach nad filmem spowodowane zeszłorocznym strajkiem scenarzystów i aktorów."Mickey 17" to ekranizacja powieści science-fiction Edwarda Ashtona opowiadająca o ekspedycji, której celem jest kolonizacja obcego świata. Główny bohater to załogant niższej kategorii – a w zasadzie jego któraś z kolei sklonowana wersja. W obsadzie znaleźli się Robert Pattinson Film reżyserii Bonga Joon-ho znalazł się na naszej liście najbardziej oczekiwanych premier 2024 (znajdziecie ją), niecierpliwie wyczekujemy więc nowych wiadomości w tym temacie.Jeśli zaś chodzi o " Godzillę i Konga: Nowe imperium " nowa wcześniejsza data ma podobno gwarantować mniejszą konkurencję w kinach w tym czasie.Jak zapowiada dystrybutor filmu: potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. Godzilla i Kong: Nowe imperium dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.