Czy to nowy przeciwnik Godzilli i Konga?

Seria filmów Monsterverse rozwija się coraz prężniej. Jak wiemy, powstaje obecnie serialowa kontynuacja przygód Godzilli , a także druga część widowiska " Godzilla vs. Kong ". Kolejne projekty w uniwersum wymuszają na twórcach jeszcze głębsze sięganie po być może zapomniane elementy starszych filmów o wielkich potworach. Plotki głoszą, że kolejne kinowe stracie już znanych bohaterów przyniesie im nowego antagonistę.Dotąd twórcy nie bali się sięgać po kolejnych antagonistów z filmów produkowanych przez Tōhō (np. Mothra, Rodan i Ghidorah w " Godzilli II: Królu potworów "). Rzekome wycieki fabuły filmu, które powtarza portal LRMonline, mają sugerować, że nowym przeciwnikiem potworów dobrze znanych widowni miała być Kosmogodzilla. To klon Godzilli , który powstał w kosmosie po połączeniu DNA potwora ze skrystalizowanymi mikroorganizmami. Monstra spotkały się po raz pierwszy w filmie " Godzilla kontra Kosmogodzilla " z 1994 roku.Doniesienia mówią o energii ziemskiej, którą przejmuje przybysz z kosmosu, aby ewoluować. Części z tych przepoczwarzeń nie uda się powstrzymać, więc Godzilla Kong na koniec filmu staną do walki z potężnym przeciwnikiem. Na razie opisy fabuły pochodzące z oficjalnych źródeł nie potwierdziły ani nie zdementowały tych plotek.Z oficjalnych komunikatów wynika, że sequel będzie skupiony przede wszystkim na postaci Konga. W komunikacie czytamy bowiem, iżNiezatytułowany na razie sequel widowiska " Godzilla vs. Kong " trafi do kin 15 marca 2024 roku. Na ekranie prócz potworów zobaczymy także Dana Stevensa , który miał już okazję współpracować z Adamem Wingardem przy dreszczowcu " Gość " z 2014 roku.