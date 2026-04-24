"Godziny szczytu 4". Film utknął w produkcyjnym korku. Gwiazdy nie podpisały kontraktu

Wygląda na to, że nawet poparcie prezydenta USA Donalda Trumpa to za mało. Zapowiadany film "Godziny szczytu 4" utknął w produkcyjnym piekle. Jak donosi portal Puck News, planowane na wakacje zdjęcia trzeba było odwołać.
Ciemne chmury nad "Godzinami szczytu 4"
Przypomnijmy, że za film odpowiada Brett Ratner, który od dekady nie nakręcił w Hollywood żadnego dużego filmu
(ostatnio wrócił z dokumentem "Melania
" o żonie Donalda Trumpa). Na polecenie prezydenta projekt dostał zielone światło od rodziny Ellisonów (David Ellison
jest właścicielem Skydance, Paramountu, a wkrótce zapewne także Warner Bros., jego ojciec jest szefem Oracle, jednej z największych firm technologicznych). Budżet produkcji ma wynosić po 120 milionów dolarów
. Producentami obrazu są Arthur Sarkissian i Tarak Ben Ammar. Gwiazdami mają ponownie być Chris Tucker
i Jackie Chan
. I to właśnie z nimi jest problem.
Według Matta Belloniego obie gwiazdy "Godzin szczytu 4" odrzuciły oferty. Nie spodobało im się to, że za powrót do swoich ról dostaną "tylko" 8 milionów dolarów.
Panowie chcieliby, żeby ich gaża była bliższa tej, jaką otrzymali za "Godziny szczytu 3
". W 2007 roku każdy z nich dostał po 20 milionów dolarów.
Brak kontraktu z gwiazdami oznacza, że sypie się cały harmonogram zdjęć. Początkowo planowano, że ekipa wejdzie na plan w wakacje. Zdjęcia mają być kręcone w Chinach, Arabii Saudyjskiej i Afryce. Teraz wiadomo już, że nie zaczną się wcześniej niż we wrześniu. Jeśli w ogóle się zaczną, bo nie jest pewne, że Tucker
i Chan
zmienią zdanie.
Zwiastun filmu "Godziny szczytu 3"