"Golden Axe": Matthew Rhys w serialu fantasy! Jest zwiastun ekranizacji gry wideo

Platforma Paramount+ ujawniła zwiastun serialu animowanego "Golden Axe". To komedia dla dorosłych oparta na utrzymanej w konwencji fantasy klasycznej grze wideo z 1989 roku.
O czym opowie serial "Golden Axe"? Głównymi bohaterami serialu są Ax Battler, Tyris Flare i Gilius Thunderhead. Łączą oni siły, by uratować krainę Yurię przed złym gigantem znanym jako Death Adder, który jakoś nie chce pozostać martwym.
Ich misję komplikuje Hampton Squib, niedoświadczony i wybitnie nieprzygotowany poszukiwacz przygód – jego marzenia o byciu bohaterem daleko wykraczają bowiem poza jego możliwości. Zmuszeni do współpracy bohaterowie muszą znaleźć sposób, by pokonać Death Addera raz na zawsze.
Gwiazdą serialu jest Matthew Rhys
("Wdowia zatoka
"), który użyczył głosu postaci Giliusa Thunderheada, zrzędliwego bojowego krasnoluda z wyjątkowo kiepską higieną osobistą i pretensjami do całego świata. W obsadzie głosowej znaleźli się ponadto m.in. Danny Pudi
(Hampton Squib), Lisa Gilroy
(Tyris Flare), Liam McIntyre
(Ax Battler) i Carl Tart
(Chronos "Evil" Lait).
Twórcami serialu są Mike McMahan
("Star Trek: Lower Decks
", "Rick i Morty
") i Joe Chandler
("Amerykański tata
").
Pierwowzorem dla serialu jest gra fantasy typu beat’em up
, którą wydała firma Sega w 1989 roku. Tytuł był dostępny na konsoli Sega Genesis oraz m.in. Amidze, Atari ST i Commodore 64.
Produkcja zadebiutuje w USA na platformie Paramount+ 16 września.
"Golden Axe" – zwiastun