Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Goodbye+Girl%22+Kiernan+Shipka+i+Cole+Sprouse+w+komedii+romantycznej+Amazon+MGM+Studios-165044
Czy Kiernan Shipka uwiedzie Cole'a Sprouse'a?
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Kiernan Shipka i Cole Sprouse wkrótce spotkają się na planie komedii romantycznej "Goodbye Girl". Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.

Kiernan Shipka jako "Goodbye Girl"


Kiernan Shipka wcieli się w Jess, tytułową "Goodbye Girl" – profesjonalną niszczycielkę związków. Zostaje wynajęta przez pewną dziewczynę, która na kilka dni przed ślubem decyduje się zakończyć relację ze swoim narzeczonym (Cole Sprouse). Nieoczekiwanie Jess zakochuje się w chłopaku.

cole-sprouse-goodbye-girl-co-obejrzec.jpg Getty Images © Tibrina Hobson

Na krześle reżysera zasiądzie Oran Zegman. Autorami scenariusza są Danielle Hoover i David Monahan, którzy napisali tekst na podstawie historii stworzonej wspólnie z Jessicą Elbaum. Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu. Materiał powstanie w Nowym Orleanie. Twórcy twierdzą, że Shipka i Sprouse wnoszą do swoich postaci nie tylko urok, ale też emocjonalną szczerość.

Ostatnie role Kiernan Shipki. Zobacz zwiastun "The Last Showgirl"


Kiernan Shipka zyskała rozpoznawalność dzięki roli Sabriny, nastoletniej czarownicy w serialu Netfliksa. W ostatnich latach mogliśmy ją zobaczyć m.in. w czarnej komedii "Zatrzymać morderstwo", "Kodzie zła", "Twisters", "Czerwonej Jedynce" czy "The Last Showgirl", w której partnerowała Pameli Anderson (zwiastun poniżej), czy czwartym sezonie "Branży".



Skąd znamy Cole'a Sprouse'a?


Cole Sprouse najlepiej znany jest z występów w serialu "Riverdale" i młodzieżowym melodramacie "Trzy kroki od siebie".  Ostatnio mogliśmy go zobaczyć "Lisie Frankenstein". Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał "The Rivals of Amziah King", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu South by Southwest.

Goodbye Girl  (2027)

 Goodbye Girl

