"Gorąca rywalizacja" o naszą uwagę. Czekają nas kolejne sezony oraz film?

Twórcy kują żelazo, póki – nomen omen – gorące. Jak donosi dziś portal Deadline, hitowy serial o miłości na lodowisku zamienia się w całe uniwersum. Poza kręconym właśnie drugim sezonem "Gorącej rywalizacji" studio zleciło już powstanie kolejnego. To jednak nie wszystko – poza tym zamówiło także pełnometrażowy film, opowiadający o losach zakochanych hokeistów.
"Gorąca rywalizacja" się rozszerza. Co wiemy o przyszłości marki?
Dziennikarze informują, że sezon drugi oraz trzeci serialu będą kręcone jeden po drugim, by maksymalnie zmniejszyć koszty produkcji. Studio nie widzi ryzyka w swoim podejściu – i trudno się temu dziwić. "Gorąca rywalizacja"
szturmem podbiła serca widzów serialowych w zeszłym roku, niespodziewanie stając się telewizyjnym megahitem. Szacuje się, że produkcję dystrybuowaną przez HBO oglądało średnio 10,6 miliona widzów w samych Stanach Zjednoczonych.
Zaraz po zakończeniu zdjęć do obu sezonów serialu kanadyjskie Accent Aigu Entertainment ruszy z rozpoczęciem produkcji pełnometrażowego filmu – zdjęcia te mają rozpocząć się już w grudniu tego roku. Jego premiera ma odbyć się niemal dokładnie 12 miesięcy później. Choć wiadomo o nim niewiele, Deadline opisuje film jako "specjalny odcinek świąteczny", który doczeka się własnej limitowanej dystrybucji kinowej.
Na wielkim ekranie zamiast Ilyi
(Connor Storrie
) i Shane'a
(Hudson Williams
) ma pojawić się inna para pamiętana z pierwszego sezonu: Scott
(François Arnaud
) oraz Kip
(Robbie G.K.
). Historia może być inspirowana opowiadaniem autorki książkowego pierwowzoru serialu. Rachel Reid
napisała swego czasu krótki tekst "Merry Christmas, Scott and Kip!", w którym śledzi święta z perspektywy tej właśnie pary.
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"Gorąca rywalizacja" – o serialu
Przypomnijmy, że "Gorąca rywalizacja
" bazuje na cyklu powieści "Game Changers" autorstwa Rachel Reid
. Za jego stworzenie, scenariusz i reżyserię odpowiada Jacob Tierney
.
Pierwszy sezon zadebiutował w listopadzie ubiegłego roku. Fabuła skupia się na Shane'ie Hollanderze, kanadyjskim hokeiście grającym dla fikcyjnego zespołu Montreal Metros, oraz Ilii Rozanovie, rosyjskim zawodniku Boston Raiders. Choć na lodzie są rywalami, poza nim przez niemal dekadę rozwijają relację, która z czasem przeradza się w związek.
Serial stał się dużym hitem, a Williams
i Storrie
zyskali dzięki niemu status gwiazd. Drugi sezon ma zadebiutować w kwietniu 2027 roku.
"Gorąca rywalizacja" - oceniamy serial