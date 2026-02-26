"Gorąca rywalizacja" – drugi sezon najszybciej, jak się da

"Gorąca rywalizacja" okazała się niespodziewanym hitem, można więc było się spodziewać, że kontynuacja powstanie. Kiedy? "Tak szybko, jak to po ludzku możliwe", obiecuje twórca serialu, Jacob Tierney. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Kiedy nowe odcinki "Gorącej rywalizacji"? "Gorąca rywalizacja"
, opowieść o romansie między dwójką hokeistów, w których wcielają się Hudson Williams
i Connor Storrie
, jest jednym z najgłośniejszych seriali ostatnich miesięcy.
Scenarzysta i reżyser Jacob Tierney
udzielił wywiadu w programie "CBS Mornings", gdzie ujawnił, że zdjęcia do drugiego sezonu ruszają w sierpniu
. Premierę nowych odcinków zaplanowano na kwiecień 2027 roku
. W waszych telewizorach pojawi się więcej "Gorącej rywalizacji" tak szybko, jak to po ludzku możliwe
, obiecał Tierney
, dodając, że fani serialu powinni w międzyczasie "rozsmakować się w tęsknocie"
.
"Gorąca rywalizacja" – zwiastun
Shane Hollander (Hudson Williams
) i Ilya Rozanov (Connor Storrie
) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo. Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim. Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnych sportowych światach jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego, jak prawdziwa miłość.