"Gorączka 2": Adam Driver jako młody Robert De Niro?

"Gorączka 2" - co wiemy o jednym z najbardziej oczekiwanych sequeli ostatnich lat?

"Gorączka 2" wciąż powstaje i jest bliżej realizacji niż myślimy. Jak donosi portal Deadline,, zaś studio Warner Bros. jest już w zaawansowanych pracach pre-produkcyjnych.Dobry wybór?Udział Drivera jest oczywiście wielką niewiadomą, natomiast aktor zagrał w najnowszym filmie Manna , czyli " Ferrari " - biografii, której bohaterem jest Enzo Ferrari (zdjęcie poniżej), więc ta informacja wydaje się całkiem prawdopodobna (Deadline powołuje się na anonimowe źródła wewnątrz studia). A przynajmniej -oraz Any de Armas w roli ukochanej młodego McCauleya. Michael Mann napisał ją wspólnie z pisarką Meg Gardiner.- przyznał reżyser w rozmowie z serwisem Deadline -"Heat 2" zaczyna się w momencie, w którym zakończyła się " Gorączka ". Raniony w trakcie napadu Chris (postać grana w filmie przez Vala Kilmera ) próbuje wszelkimi siłami wydostać się z Los Angeles. W kolejnych rozdziałach akcja przenosi się na granicę amerykańsko-meksykańską, do Ameryki Południowej oraz Azji. "Czy będzie to drogi serial? Nie. Czy będzie to skromny film? Nie. Będzie to drogi, wielki film" - zapowiedział w rozmowie z magazynem Empire w ubiegłym roku. Gorączka " powszechnie uważana jest za arcydzieło kina policyjnego i jeden z ważniejszych filmów lat 90. To rozgrywająca się w Los Angeles historia detektywa Vincenta Hanny ( Pacino ), który chce za wszelką cenę dopaść gang złodziei dowodzony przez Neila McCauleya ( Robert De Niro ). Przeciwnik jest inteligentny, bezwzględny i brutalny. To profesjonalista najwyższej klasy, tak samo jak Hanna. Obaj bohaterowie, świadomi tego podobieństwa, darzą się szacunkiem. Zdają sobie jednak sprawę, że na samym końcu na placu boju żywy pozostanie tylko jeden z nich.