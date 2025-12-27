Newsy Filmy "Gorączka 2": kto zastąpi Roberta De Niro w roli Neila McCauleya?
"Gorączka 2": kto zastąpi Roberta De Niro w roli Neila McCauleya?

Trwa kompletowanie obsady kontynuacji "Gorączki", do której zdjęcia powinny rozpocząć się w sierpniu przyszłego roku. Jak podaje serwis Nexus Point News, reżyser Michael Mann podjął nareszcie decyzję, kto zagra jedną z kluczowych postaci w filmie.

Chodzi o złodzieja Neila McCauleya, którego w oryginale zagrał Robert De Niro. W "Heat 2" miałby wcielić się w niego znany z serialu "Dojrzewanie" Stephen Graham. Brytyjski aktor  pracował już z Mannem przy "Wrogach publicznych" z 2009 roku.

W "Heat 2" wystąpią również Leonardo DiCaprio i Christian Bale. O role w filmie ubiegają się także Bradley Cooper, Austin Butler, Adam Driver, Jeremy Allen White oraz Channing Tatum. Budżet filmy wyniesie ponad 200 milionów dolarów. 


"Heat 2" będzie zarówno kontynuacją jak i prequelem "Gorączki" uważanej powszechnie za arcydzieło kina sensacyjnego. Scenariusz oparty jest na książce, którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. Polski wydawca opisuje jej fabułę w następujący sposób: Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta. W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.

Stephen Graham: najważniejsze role



Aktorska kariera Grahama rozpoczęła się ćwierć wieku temu dzięki występowi w "Przekręcie" Guya Ritchiego. Na przestrzeni kolejnych dekad Brytyjczyk wyrobił sobie w Hollywood renomę znakomitego aktora charakterystycznego dzięki występom w takich głośnych produkcjach jak "Zakazane imperium", "Irlandczyk", "Piraci z Karaibów", "Misja Greyhound" i "Rocketman". Ważne miejsce w jego filmografii zajmują również takie tytuły jak "To właśnie Anglia", "Punkt wrzenia" oraz "Czas". Wkrótce zobaczymy go w nowym filmie Jana Komasy "Dobry chłopiec". 

