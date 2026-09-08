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"Gorączka 2": Stephen Graham w obsadzie filmu. Zagra bohatera Roberta De Niro?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gor%C4%85czka+2%22%3A+Stephen+Graham+w+obsadzie+filmu.+Zagra+bohatera+Roberta+De+Niro-168493
&quot;Gorączka 2&quot;: Stephen Graham w obsadzie filmu. Zagra bohatera Roberta De Niro?
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
Gorąco wokół sequela "Gorączki" Michaela Manna. Jak donosi dziś ekskluzywnie portal Variety, Stephen Graham (serial "Dojrzewanie") oficjalnie dołączył do obsady filmu. Wszystko wskazuje na to, że wcieli się w nową wersję Neila McCauleya, granego w oryginalnym filmie przez Roberta De Niro.

Stephen Graham w "Gorączce 2" Michaela Manna



Występ Grahama w roli Neila McCauleya nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony przez studio, ale Variety uważa doniesienia za na tyle prawdopodobne, że informuje o nich na swoich łamach. Przypomnijmy, że w obsadzie filmu znajdują się już także Leonardo DiCaprio i Christian Bale, natomiast Adam Driver, Jason Clarke oraz Odessa Young kończą negocjować swoje występy w produkcji. Nagrodzony Oscarem za "Zjawę" aktor ma wcielić się w prawą rękę McCauleya, czyli Chrisa Shiherlisa, granego przed laty przez Vala Kilmera. Christian Bale ma natomiast dopełnić ekranowy trójkąt rolą detektywa Vincenta Hanny – bohatera, którego znamy z doskonałej interpretacji Ala Pacino.

Robert De Niro jako Neil McCauley


Michael Mann wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza, opartego na napisanej wspólnie z Meg Gardiner bestsellerowej powieści "Heat 2". Książka jest jednocześnie prequelem i sequelem "Gorączki". Opowiada między innymi o początkach przestępczej kariery Neila McCauleya, latach spędzonych przez Vincenta Hannę w Chicago oraz losach Chrisa Shiherlisa po wydarzeniach z końcówki pierwszego filmu.

Budżet nowego filmu Michaela Manna szacowany jest na 200 milionów dolarów. Zdjęcia będą realizowane w Los Angeles, Chicago, Singapurze i Paragwaju. Rozpoczną się już w listopadzie tego roku.

NA SKRÓTY: "Gorączka"


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