"Gorączka 2": Stephen Graham w obsadzie filmu. Zagra bohatera Roberta De Niro?

Gorąco wokół sequela "Gorączki" Michaela Manna. Jak donosi dziś ekskluzywnie portal Variety, Stephen Graham (serial "Dojrzewanie") oficjalnie dołączył do obsady filmu. Wszystko wskazuje na to, że wcieli się w nową wersję Neila McCauleya, granego w oryginalnym filmie przez Roberta De Niro.
Stephen Graham w "Gorączce 2" Michaela Manna
Występ Grahama
w roli Neila McCauleya nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony przez studio, ale Variety uważa doniesienia za na tyle prawdopodobne, że informuje o nich na swoich łamach. Przypomnijmy, że w obsadzie filmu znajdują się już także Leonardo DiCaprio
i Christian Bale
, natomiast Adam Driver
, Jason Clarke
oraz Odessa Young
kończą negocjować swoje występy w produkcji. Nagrodzony Oscarem
za "Zjawę
" aktor ma wcielić się w prawą rękę McCauleya, czyli Chrisa Shiherlisa, granego przed laty przez Vala Kilmera
. Christian Bale
ma natomiast dopełnić ekranowy trójkąt rolą detektywa Vincenta Hanny – bohatera, którego znamy z doskonałej interpretacji Ala Pacino
.
Robert De Niro jako Neil McCauley Michael Mann
wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza, opartego na napisanej wspólnie z Meg Gardiner
bestsellerowej powieści "Heat 2". Książka jest jednocześnie prequelem i sequelem "Gorączki
". Opowiada między innymi o początkach przestępczej kariery Neila McCauleya, latach spędzonych przez Vincenta Hannę w Chicago oraz losach Chrisa Shiherlisa po wydarzeniach z końcówki pierwszego filmu.
Budżet nowego filmu Michaela Manna
szacowany jest na 200 milionów dolarów. Zdjęcia będą realizowane w Los Angeles, Chicago, Singapurze i Paragwaju. Rozpoczną się już w listopadzie tego roku.
NA SKRÓTY: "Gorączka"