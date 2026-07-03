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"Gorączka 2": Wiemy, kogo zagrają DiCaprio i Bale

The Wrap / autor: /
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&quot;Gorączka 2&quot;: Wiemy, kogo zagrają DiCaprio i Bale
Po trwających rok negocjacjach projekt "Heat 2" wchodzi w główną fazę realizacji. Jak podaje serwis TheWrap, Leonardo DiCaprio i Christian Bale zagrają główne role w kontynuacji kultowego filmu sensacyjnego "Gorączka" w reżyserii Michaela Manna. Zdjęcia powinny rozpocząć się w listopadzie.

"Gorączka 2": pierwsze decyzje obsadowe



Bale wcieli się w Vincenta Hannę - policyjnego detektywa LAPD, którego w oryginale z 1995 roku  zagrał Al Pacino. Z kolei DiCaprio podjął ostatecznie decyzję, że chce rolę Chrisa Shiherlisa, granego wcześniej przez Vala Kilmera.

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GettyImages-1425962190.jpg Getty Images © Samir Hussein


Według TheWrap do obsady może dołączyć także Adam Driver, który prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie wcielenia się w głównego złoczyńcę, Wardella. Z kolei Stephen Graham negocjuje udział jako złodziej Neil McCauley - postać, którą w pierwowzorze zagrał Robert De Niro. Wciąż nie wiadomo, kto miałby odziedziczyć po Ashley Judd rolę Sharlene - żony Chrisa. O angaż ubiegają się ponoć topowe hollywoodzkie aktorki.

"Heat 2" będzie zarówno kontynuacją jak i prequelem "Gorączki" uważanej powszechnie za arcydzieło kina sensacyjnego. Scenariusz oparty jest na książce, którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. Polski wydawca opisuje jej fabułę w następujący sposób: Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta. W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy. 

Budżet nowego filmu Michaela Manna szacowany jest na 200 milionów dolarów. Zdjęcia będą realizowane w Los Angeles, Chicago, Singapurze i Paragwaju. 

Zwiastun filmu "Gorączka"



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