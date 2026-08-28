"Gorączka 2": Odessa Young wcieli się w Charlene? W oryginale bohaterkę zagrała Ashley Judd

Do sieci trafiły kolejne informacje na temat obsady kontynuacji "Gorączki". Jak informuje "Deadline", Michael Mann najprawdopodobniej znalazł odtwórczynię roli Charlene - postaci, w którą w oryginale wcieliła się Ashley Judd.
Kto zagra w sequelu "Gorączki"?
Według najnowszych wieści reżyser chce, by w kontynuacji rolę Charlene zagrała Odessa Young
("Schody
"). Nie wiadomo jednak, na jakim etapie są trwające negocjacje. Charlene to żona Chrisa Shiherlisa, granego w oryginale przez Vala Kilmera
.
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To nie jedyna aktorka, którą Mann
ma już na oku. Źródła "Deadline" twierdzą, że jego faworytką do roli Gabi, nowej bohaterki, jest María Cid
. Gabi jest córką partnerki Neila McCauleya, granego w pierwszej części przez Roberta De Niro
.
Niedawno w sieci krążyły informacje, że rolę Charlene miała otrzymać Inde Navarrette
, jednak z niej zrezygnowała. Według źródeł bliskich produkcji aktorka w rzeczywistości brała udział w castingu do roli Gabi. Mann od początku miał natomiast preferować Cid
jako Gabi oraz Young
jako Charlene.
Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie, obie aktorki dołączą do obsady, w której znajdują się już Leonardo DiCaprio
, Christian Bale
, Adam Driver
, Stephen Graham
i Jason Clarke
. Mann
wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza, opartego na napisanej wspólnie z Meg Gardiner
bestsellerowej powieści "Heat 2". Książka jest jednocześnie prequelem i sequelem "Gorączki
". Opowiada między innymi o początkach przestępczej kariery Neila McCauleya, latach spędzonych przez Vincenta Hannę w Chicago oraz losach Chrisa Shiherlisa po wydarzeniach z końcówki pierwszego filmu.
"Gorączka" - zwiastun