Newsy Filmy "Gorączka 2": Odessa Young wcieli się w Charlene? W oryginale bohaterkę zagrała Ashley Judd
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"Gorączka 2": Odessa Young wcieli się w Charlene? W oryginale bohaterkę zagrała Ashley Judd

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gor%C4%85czka+2%22+Michaela+Manna%3A+Odessa+Young+wcieli+si%C4%99+w+Charlene+W+oryginale+bohaterk%C4%99+zagra%C5%82a+Ashley+Judd-168279
&quot;Gorączka 2&quot;: Odessa Young wcieli się w Charlene? W oryginale bohaterkę zagrała Ashley Judd
Do sieci trafiły kolejne informacje na temat obsady kontynuacji "Gorączki". Jak informuje "Deadline", Michael Mann najprawdopodobniej znalazł odtwórczynię roli Charlene - postaci, w którą w oryginale wcieliła się Ashley Judd

Kto zagra w sequelu "Gorączki"?



Według najnowszych wieści reżyser chce, by w kontynuacji rolę Charlene zagrała Odessa Young ("Schody"). Nie wiadomo jednak, na jakim etapie są trwające negocjacje. Charlene to żona Chrisa Shiherlisa, granego w oryginale przez Vala Kilmera.

GettyImages-2254544098.jpg Getty Images © Gilbert Flores


To nie jedyna aktorka, którą Mann ma już na oku. Źródła "Deadline" twierdzą, że jego faworytką do roli Gabi, nowej bohaterki, jest María Cid. Gabi jest córką partnerki Neila McCauleya, granego w pierwszej części przez Roberta De Niro.

Niedawno w sieci krążyły informacje, że rolę Charlene miała otrzymać Inde Navarrette, jednak z niej zrezygnowała. Według źródeł bliskich produkcji aktorka w rzeczywistości brała udział w castingu do roli Gabi. Mann od początku miał natomiast preferować Cid jako Gabi oraz Young jako Charlene.

Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie, obie aktorki dołączą do obsady, w której znajdują się już Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver, Stephen Graham i Jason Clarke. Mann wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza, opartego na napisanej wspólnie z Meg Gardiner bestsellerowej powieści "Heat 2". Książka jest jednocześnie prequelem i sequelem "Gorączki". Opowiada między innymi o początkach przestępczej kariery Neila McCauleya, latach spędzonych przez Vincenta Hannę w Chicago oraz losach Chrisa Shiherlisa po wydarzeniach z końcówki pierwszego filmu.

"Gorączka" - zwiastun



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