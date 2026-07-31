"Gorączka 2" była bliska upadku. Kolejne studia wycofywały się z filmu Michaela Manna

Wyczekiwany sequel "Gorączki" Michaela Manna przeszedł przez wyjątkowo burzliwy etap rozwoju. Jak wynika z nowych zakulisowych informacji, projekt kilkukrotnie był bliski upadku, a jednym z największych problemów okazał się budżet oczekiwany przez reżysera.
Wyboista droga do "Heat 2"
Według World of Reel (które z koleri powołuje się na The Wrap), gdy film miało realizować Warner Bros. Mann
potrzebował około 220 mln dolarów budżetu. Studio, zaniepokojone wynikami kilku swoich drogich produkcji, było jednak gotowe przeznaczyć na niego maksymalnie 125 mln dolarów. Projekt trafił następnie do Sony Pictures i Paramountu, które planowały wspólnie wyłożyć 160 mln dolarów. Przygotowywano nawet oficjalny komunikat w tej sprawie, ale Paramount ostatecznie wycofał się z umowy we wrześniu 2025 roku. Sony również zrezygnowało z projektu, uznając, że przy zakładanym budżecie film może nie okazać się opłacalny. Wcześniej jednak zaproponowało budżet 120 mln dolarów.
Ostatecznie "Heat 2
" trafiło do Amazon MGM Studios, które zgodziło się przeznaczyć na produkcję 165 mln dolarów. Mann skrócił liczący wcześniej około 190 stron scenariusz, a dodatkowym wsparciem okazała się ulga w wysokości 40 mln dolarów przyznana przez California Film Commission.
Wygląda na to, że tym razem projekt jest już na dobrej drodze do realizacji. Zdjęcia mają rozpocząć się w listopadzie, a scenariusz osiągnął ostateczną formę. Produkcja będzie realizowana m.in. w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapurze. Sam plan zdjęciowy w Los Angeles ma potrwać aż 77 dni. Producenci wierzą, że film może zarobić nawet 500 mln dolarów.
Według informacji w obsadzie znajdują się Leonardo DiCaprio
jako Chris Shiherlis, którego w pierwszej "Gorączce
" grał Val Kilmer
, oraz Christian Bale
jako detektyw Vincent Hanna, pierwotnie grany przez Ala Pacino
. Stephen Graham
ma wcielić się w Neila McCauleya, bohatera znanego z kreacji Roberta De Niro
, a Adam Driver
prowadzi rozmowy w sprawie roli Otisa Wardella. Co ciekawe, ambitne plany dotyczą nie tylko "Heat 2". Według zakulisowych informacji już teraz rozważany jest również "Heat 3", który miałby jeszcze bardziej rozbudować świat stworzony przez Manna.
"Heat 2" nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery.
"Gorączka" - zwiastun