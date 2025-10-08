"Gorączka 2" powstanie. Bez Warnera!

Mamy nowy, niespodziewany zwrot akcji w sprawie filmu "Heat 2". Sequel "Gorączki" zapowiadany jest już od dłuższego czasu, ale ze względu na olbrzymi budżet sprawa jego realizacji utknęła. Teraz jest decyzja: film powstanie. Są jednak zmiany.
Warner Bros. mówi "pas". Amazon ratuje "Gorączkę 2"
Jak donoszą amerykańskie media, "Heat 2"
powstanie. Nie zostanie jednak zrealizowany przez Warner Bros., a przez należące do Amazonu studio United Artists.
Skąd ta zmiana? Wszystko przez budżet. Pierwotnie Michael Mann twierdził, że na realizację filmu będzie potrzebować 230 milionów dolarów
. Po ubiegłorocznych kosztownych box-office'owych wpadkach szefowie Warner Bros. nie byli skłonni wydać aż takich pieniędzy.
Studio chciało, żeby koszty ściąć o 100 milionów dolarów. Podobno WB było skłonne zrobić film nawet za 150 milionów dolarów. Tymczasem Mann zgodził się zrobić film za 170 milionów dolarów
. WB powiedziało "nie", ale "tak" powiedział Amazon.
Teraz czas na potwierdzenie gwiazd. Na razie oficjalnie nikt nie podpisał kontraktu na udział w produkcji. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w przestrzeni publicznej pojawiło się kilka nazwisk potencjalnych odtwórców głównych ról. Wymieniani są: Leonardo DiCaprio, Austin Butler, Adam Driver oraz Bradley Cooper.
Prequel i sequel "Gorączki" w jednym "Heat 2"
powstanie w oparciu o powieść "Gorączka 2"
, którą Mann
napisał do spółki z Meg Gardiner. Książka zadebiutowała na półkach księgarni w sierpniu 2023 roku i szybko trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów "New York Timesa". W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. W oficjalnym opisie czytamy: Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.
W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.
