"Gorączka 2" powstanie. Bez Warnera!

&quot;Gorączka 2&quot; powstanie. Bez Warnera!
Mamy nowy, niespodziewany zwrot akcji w sprawie filmu "Heat 2". Sequel "Gorączki" zapowiadany jest już od dłuższego czasu, ale ze względu na olbrzymi budżet sprawa jego realizacji utknęła. Teraz jest decyzja: film powstanie. Są jednak zmiany.

Warner Bros. mówi "pas". Amazon ratuje "Gorączkę 2"



Jak donoszą amerykańskie media, "Heat 2" powstanie. Nie zostanie jednak zrealizowany przez Warner Bros., a przez należące do Amazonu studio United Artists.

Skąd ta zmiana? Wszystko przez budżet. Pierwotnie Michael Mann twierdził, że na realizację filmu będzie potrzebować 230 milionów dolarów. Po ubiegłorocznych kosztownych box-office'owych wpadkach szefowie Warner Bros. nie byli skłonni wydać aż takich pieniędzy.

Studio chciało, żeby koszty ściąć o 100 milionów dolarów. Podobno WB było skłonne zrobić film nawet za 150 milionów dolarów. Tymczasem Mann zgodził się zrobić film za 170 milionów dolarów. WB powiedziało "nie", ale "tak" powiedział Amazon.

Teraz czas na potwierdzenie gwiazd. Na razie oficjalnie nikt nie podpisał kontraktu na udział w produkcji. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w przestrzeni publicznej pojawiło się kilka nazwisk potencjalnych odtwórców głównych ról. Wymieniani są: Leonardo DiCaprio, Austin Butler, Adam Driver oraz Bradley Cooper.


Prequel i sequel "Gorączki" w jednym



"Heat 2" powstanie w oparciu o powieść "Gorączka 2", którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. Książka zadebiutowała na półkach księgarni w sierpniu 2023 roku i szybko trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów "New York Timesa". W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. W oficjalnym opisie czytamy:

Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.

W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.

"Gorączka" w programie "Na skróty"



