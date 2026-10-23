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"Gorączka 2". Nowe problemy produkcji

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gor%C4%85czka+2%22.+Nowe+problemy+produkcji-169274
&quot;Gorączka 2&quot;. Nowe problemy produkcji
Wygląda na to, że problemy z filmem "Gorączka 2" wciąż się nie skończyły. Nowe, smutne wiadomości przekazał aktor związany z projektem, Stephen Graham.

Bez szans na rozpoczęcie prac na planie w terminie



Stephen Graham zagra w filmie "Gorączka 2" Neila McCauleya. To postać znana z oryginału, w której wcielił się Robert De Niro. Graham pojawił się ostatnio w programie "Today Show", gdzie promował nowy serial ze swoim udziałem, "Ukryte w ciemności". W czasie rozmowy został zapytany o "Gorączkę 2". W odpowiedzi ujawnił, że zdjęcia ruszą w styczniu.

To oznacza kolejne opóźnienie. Jeszcze nie tak dawno mówiło się, że pierwszy klaps padnie w listopadzie. Trzeba pamiętać, że i ta informacja pojawiła się po doniesieniach o serii opóźnień. Według pierwotnego planu "Gorączka 2" powinna być już dawno nakręcona. Jednak prace przygotowawcze zostały wstrzymane, gdyż związane z filmem wytwórnie przestraszyły się wysokiego budżetu, szacowanego na co najmniej 165 milionów dolarów.

Pod koniec 2025 roku problemy z finansowaniem kontynuacji "Gorączki" zostały rozwiązane, a Michael Mann, który wyreżyseruje film, zapowiadał rozpoczęcie zdjęć w sierpniu tego roku. Ten termin nie został dotrzymany. Pod koniec września sam Stephen Graham w jednym z wywiadów twierdził, że na dniach leci na plan. Jak teraz widać, nic z tego nie wyszło. Dlaczego początek zdjęć wciąż się opóźnia? Tego niestety nie wiemy.


"Gorączka 2" będzie zarówno kontynuacją, jak i prequelem "Gorączki", uważanej powszechnie za arcydzieło kina sensacyjnego. Scenariusz oparty jest na książce, którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. 

Następnego dnia po finałowej scenie Gorączki Chris Shiherlis zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna. Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya. Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.

W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.

W gwiazdorskiej obsadzie są już: Leonardo DiCaprio jako Chris Shiherlis, Christian Bale jako Vincent Hanna i Odessa Young jako Charlene. Udział w filmie negocjuje także María Cid. Ma zagrać Gabi – postać, której nie było w oryginale.

Całość powstaje dla Amazon MGM Studios.

"Gorączka" w programie "Na skróty"



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