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Pattinson, Washington i Edgar-Jones zagrają o łup. Zobacz zdjęcia

The Playlist / autor: /
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Pattinson, Washington i Edgar-Jones zagrają o łup. Zobacz zdjęcia
źródło: materialy promocyjne
autor: Jon Pack/Netflix
W czasie, gdy czekamy na "The Batman Part II" Robert Pattinson zdążył zagrać w innym filmie akcji – zrealizowanej przez Fernando Meirellesa dla Netfliksa "Grze o łup". Streamingowy gigant pokazał właśnie pierwsze zdjęcia z planu.

Pattinson, Washington i Edgar-Jones w nowym thrillerze Netfliksa


"Gra o łup" określana jest jako niekonwencjonalny film z motywem napadu. Pattinsonowi na ekranie towarzyszyć będą Denzel Washington i Daisy Edgar-Jones. Zobaczcie ich na pierwszych zdjęciach z planu: 

Jon Pack / Netflix
Jon Pack / Netflix
Fot. Jon Pack / Netflix

Pattinson wciela się w Noah – byłego kapitana armii, który próbuje się odnaleźć się w cywilnym życiu. Washingtonowi przypadła rola Christiana Cartera – charyzmatycznego złodzieja. Namawia on bohatera do udziału w napadzie na jeden z najbogatszych banków na Manhattanie. W placówce tej pracuje Rose (Edgar-Jones), dziewczyna Noah. Premiera została zaplanowana na 15 stycznia.

Ostatnie role Roberta Pattinsona. Zobacz zwiastun "Primetime"


Roberta Pattinsona w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Mickey 17", "Zgiń kochanie", "Drama", "Odyseja" czy "Primetime" (zwiastun poniżej). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza "Grą o łup" i "Batmanem" znajdziecie też "Diunę: Część trzecią". 



Ostatnie role Denzela Washingtona


Denzela Washingtona w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Tragedii Makbeta", "Bez litości 3. Ostatnim rozdziale" czy "Gladiatorze II". Aktualnie jego filmografię zamyka będący remakiem "Nieba i piekła" Akiry Kurosawy kryminał / thriller "Od góry do dołu". 

Ostatnie role Daisy Edgar-Jones


Daisy Edgar-Jones w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Pod sztandarem nieba" i "Wojna światów" oraz takich filmach jak "Gdzie śpiewają raki", "Twisters", "W dzikim galopie" czy "Rozważna i romantyczna". 

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