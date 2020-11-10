Pattinson, Washington i Edgar-Jones zagrają o łup. Zobacz zdjęcia

W czasie, gdy czekamy na "The Batman Part II" Robert Pattinson zdążył zagrać w innym filmie akcji – zrealizowanej przez Fernando Meirellesa dla Netfliksa "Grze o łup". Streamingowy gigant pokazał właśnie pierwsze zdjęcia z planu.
Pattinson, Washington i Edgar-Jones w nowym thrillerze Netfliksa
"Gra o łup
" określana jest jako niekonwencjonalny film z motywem napadu. Pattinsonowi
na ekranie towarzyszyć będą Denzel Washington
i Daisy Edgar-Jones
. Zobaczcie ich na pierwszych zdjęciach z planu:
Jon Pack / Netflix
Pattinson
Jon Pack / Netflix
Fot. Jon Pack / Netflix
wciela się w Noah – byłego kapitana armii, który próbuje się odnaleźć się w cywilnym życiu. Washingtonowi
przypadła rola Christiana Cartera – charyzmatycznego złodzieja. Namawia on bohatera do udziału w napadzie na jeden z najbogatszych banków na Manhattanie. W placówce tej pracuje Rose (Edgar-Jones
), dziewczyna Noah. Premiera została zaplanowana na 15 stycznia.
Ostatnie role Roberta Pattinsona. Zobacz zwiastun "Primetime"Roberta Pattinsona
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Mickey 17
", "Zgiń kochanie
", "Drama
", "Odyseja
" czy "Primetime
" (zwiastun poniżej). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza "Grą o łup
" i "Batmanem
" znajdziecie też "Diunę: Część trzecią
".
Ostatnie role Denzela WashingtonaDenzela Washingtona
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Tragedii Makbeta
", "Bez litości 3. Ostatnim rozdziale
" czy "Gladiatorze II
". Aktualnie jego filmografię zamyka będący remakiem "Nieba i piekła
" Akiry Kurosawy
kryminał / thriller "Od góry do dołu
".
Ostatnie role Daisy Edgar-JonesDaisy Edgar-Jones
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Pod sztandarem nieba
" i "Wojna światów
" oraz takich filmach jak "Gdzie śpiewają raki
", "Twisters
", "W dzikim galopie
" czy "Rozważna i romantyczna
".