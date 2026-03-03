Newsy Filmy Więcej "Gry o tron"! Twórca "Andora" pisze scenariusz filmu
źródło: materialy promocyjne
HBO planuje rozszerzyć uniwersum Gry o tron. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Warner Bros. planuje realizację filmu osadzonego w świecie stworzonym przez George'a R.R. Martina.

Film z uniwersum "Gry o tron" nadchodzi


Portal Page Six poinformował, że trwają prace nad filmem osadzonym w świecie Gry o tron. Podobno bohaterem historii, nad którą pracuje scenarzysta Beau Willimon ("House of Cards", "Andor"), ma być król Aegon I, założyciel rodu Targaryenów. Projekt jest na wczesnym etapie przygotowań, nie wiadomo więc, kto stanie za jego sterami ani kto typowany jest do głównej roli.

Aegon I Targaryen – znany też jako Aegon Zdobywca lub Aegon Smok – to pierwszy władca, który podbił Westeros i zjednoczył królestwo (z wyjątkiem Dorne i ziem za Murem). Pomogły mu w tym trzy potężne smoki: dosiadany przez niego Balerion Czarny Strach oraz Vhagar i Meraxes (dosiadane przez jego siostry-żony Visenyę i Rhaenys). 

Zobacz zwiastun serialu "Rycerz siedmiu królestw"


"Rycerz siedmiu królestw", czyli prequel "Gry o tron", zadebiutował na HBO Max w styczniu tego roku. W rolach głównych Peter Claffey, Dexter Sol Ansell i Daniel Ings. Przypominamy zwiastun: 



Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.

