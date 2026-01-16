Arya Stark doczeka się własnego serialu? Czemu skasowano ten o Jonie?

W sieci pojawiły się doniesienia, że HBO myśli nad nowym serialem ze świata "Gry o tron" który tym razem miałby skupić się na Aryi Stark i rozgrywać się poza Westeros. Jak podają źródła The Hollywood Reporter, projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju.
Nowe wieści o spin-offach "Gry o tron"
Choć saga stworzona przez George'a R.R. Martina
wciąż nie doczekała się książkowego zakończenia (fani od kilkunastu lat czekają na "Wichry zimy", kolejny tom cyklu), serialowa "Gra o tron
" zakończyła się już kilka lat temu finałem, który - delikatnie mówiąc - rozczarował fanów. Martin
zapowiada, że książkowe zakończenie nie będzie zbieżne z tym telewizyjnym. Temat sequela hitu HBO nie jest nowością - już wcześniej rozważano serial koncentrujący się na dalszych losach Jona Snowa po wydarzeniach z finału.
Według informacji THR, wcielający się w tego bohatera Kit Harington
chciał opowiedzieć historię bohatera żyjącego na północy, zmagającego się z traumą i unikającego roli herosa. Jon miał porzucić swój miecz, rozstać się z wilkorem Duchem, a nawet – w zamyśle aktora – umrzeć. Taki ton uznano jednak w HBO za zbyt przygnębiający i projekt ostatecznie skasowano.
Teraz stacja rozważa nową koncepcję. Scenariusz miałby przygotować Quoc Dang Tran
, znany z serialu "Krople Boga
". Jedna z opcji zakłada przeniesienie akcji do Essos i skupienie się na Aryi Stark
, w którą wcielała się Maisie Williams
Według informatora cytowanego przez THR, w HBO panuje entuzjazm wobec pomysłu kontynuacji, ale jednocześnie świadomość, jak wysoko zawieszona jest poprzeczka. Równolegle rozważane są inne spin-offy, w tym animowany projekt o Corlysie z "Rodu Smoka
", a także opowieść o podboju Westeros przez Aegona Targaryena, która mogłaby przybrać formę filmu kinowego. Tymczasem już 19 stycznia zadebiutuje nowy serial na podstawie prozy Martina - "Rycerz siedmiu królestw".
