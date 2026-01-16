Newsy Seriale Arya Stark doczeka się własnego serialu? Czemu skasowano ten o Jonie?
W sieci pojawiły się doniesienia, że HBO myśli nad nowym serialem ze świata "Gry o tron"  który tym razem miałby skupić się na Aryi Stark i rozgrywać się poza Westeros. Jak podają źródła The Hollywood Reporter, projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Choć saga stworzona przez George'a R.R. Martina wciąż nie doczekała się książkowego zakończenia (fani od kilkunastu lat czekają na "Wichry zimy", kolejny tom cyklu), serialowa "Gra o tron" zakończyła się już kilka lat temu finałem, który - delikatnie mówiąc - rozczarował fanów. Martin zapowiada, że książkowe zakończenie nie będzie zbieżne z tym telewizyjnym.

Temat sequela hitu HBO nie jest nowością - już wcześniej rozważano serial koncentrujący się na dalszych losach Jona Snowa po wydarzeniach z finału. Według informacji THR, wcielający się w tego bohatera Kit Harington chciał opowiedzieć historię bohatera żyjącego na północy, zmagającego się z traumą i unikającego roli herosa. Jon miał porzucić swój miecz, rozstać się z wilkorem Duchem, a nawet – w zamyśle aktora – umrzeć. Taki ton uznano jednak w HBO za zbyt przygnębiający i projekt ostatecznie skasowano.

Teraz stacja rozważa nową koncepcję. Scenariusz miałby przygotować Quoc Dang Tran, znany z serialu "Krople Boga". Jedna z opcji zakłada przeniesienie akcji do Essos i skupienie się na Aryi Stark, w którą wcielała się Maisie Williams.  .

Według informatora cytowanego przez THR, w HBO panuje entuzjazm wobec pomysłu kontynuacji, ale jednocześnie świadomość, jak wysoko zawieszona jest poprzeczka.  Równolegle rozważane są inne spin-offy, w tym animowany projekt o Corlysie z "Rodu Smoka", a także opowieść o podboju Westeros przez Aegona Targaryena, która mogłaby przybrać formę filmu kinowego.

Tymczasem już 19 stycznia zadebiutuje nowy serial na podstawie prozy Martina - "Rycerz siedmiu królestw". 

