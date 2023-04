"Gra o tron". Czy HBO wciąż szykuje inne seriale? George R.R. Martin odpowiada

Spin-offy "Gry o tron". Jaki los je czeka?

Serial Killers o serialu "Ród smoka"

Jedną z kwestii, które poruszył w swoim wpisie Martin , jest stan innych zapowiadanych projektów. Przekonuje, by nie wierzyć w krążące po sieci plotki, jakoby zostały porzucone. Twierdzi, że wciąż są rozwijane, tyle że trwa to po prostu bardzo długo.Jak przykład podałmiał swoją premierę po sześciu latach w 2022 roku. Drugi dopiero teraz został zapowiedziany, a przecież przed nim jeszcze długa droga, zanim zobaczymy go na antenie stacji.Tak samo jest z innymi zapowiedzianymi serialami. Martin wspomina dwa tytuły, o których pisaliśmy w 2021 roku.Pierwszym jest(przed dwoma laty znana pod tytułem). To historia księżniczki Nymerii, która na 10000 statków poprowadziła swój lud Rhoynarów na emigrację z Essos do Westeros. Wylądowali oni w Dorne, a Nymeria została żoną księcia Morsa Martella. Martin twierdzi, że tenDrugim jest(w 2021 roku jako jego tytuły funkcjonowały). Bohaterem ma być Corlys Velaryon, który jest jednym z graczy Tańca Smoków i pojawia się w. Jednak w planowanym spin-offie mamy poznać jego wcześniejsze przygody i legendarnych 9 morskich podróży, które uczyniły z niego najsłynniejszego odkrywcę Siedmiu Królestw.Dodał, że