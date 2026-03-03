Newsy Gry "Gran Turismo 8" nadciąga!
"Gran Turismo 8" nadciąga!

Mamy dobrą i złą wiadomość dla wszystkich fanów wyścigówek spod znaku "Gran Turismo". Dobra jest taka, że gra wydaje się być w przygotowaniu. Zła, że przyjdzie nam na nią jeszcze parę lat poczekać.

Rusza rekrutacja w Polyphony Digital



Dlaczego na grę przyjdzie nam trochę poczekać? Powód jest prosty. Prace nad nią dopiero się zaczną. Na razie na stronach Polyphony Digital można znaleźć ogłoszenia o pracę. Poszukiwane są osoby, które właśnie będą tworzyć "Gran Turismo 8".


"Gran Turismo" to seria gier-symulatorów jazdy samochodami wyścigowymi. Debiutowała w 1997 i z miejsca stała się przebojem. Na przestrzeni lat doczekaliśmy się dotąd w sumie siedmiu głównych gier. Ostatnia z nich - "Gran Turismo 7" - miała swoją premierę w 2022 roku.

Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat kształtu "Gran Turismo 8" czy nawet przybliżonego kalendarza. Wydaje się jednak wielce prawdopodobne, że najpierw na rynek trafi PlayStation 6, a dopiero potem gra "Gran Turismo 8".

Zwiastun gry "Gran Turismo 7"




