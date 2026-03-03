"Gran Turismo 8" nadciąga!

Rusza rekrutacja w Polyphony Digital



Zwiastun gry "Gran Turismo 7"

Dlaczego na grę przyjdzie nam trochę poczekać? Powód jest prosty. Prace nad nią dopiero się zaczną. Na razie na stronach Polyphony Digital można znaleźć ogłoszenia o pracę. Poszukiwane są osoby, które właśnie będą tworzyćto seria gier-symulatorów jazdy samochodami wyścigowymi. Debiutowała w 1997 i z miejsca stała się przebojem. Na przestrzeni lat doczekaliśmy się dotąd w sumie siedmiu głównych gier. Ostatnia z nich -- miała swoją premierę w 2022 roku.Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat kształtuczy nawet przybliżonego kalendarza. Wydaje się jednak wielce prawdopodobne, że najpierw na rynek trafi PlayStation 6, a dopiero potem gra