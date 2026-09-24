Gremliny wracają! Jest pierwszy teaser i nowa data premiery

Warner Bros. dokonało zmian w kalendarzu premier. To chyba ostatnia taka zmiana dokonana samodzielnie, zanim studio zostanie przejęte przez Paramount-Skydance.
Premiera "Gremlinów 3" opóźniona
Najważniejszą informacją jest zmiana daty premiery filmu "Gremlins 3"
. Niestety fani nie będą zadowoleni z tej zmiany, gdyż opóźnia ona premierę o prawie rok. Do tej pory Warner Bros. planowało premierę na listopad 2027 roku, teraz amerykańska premiera została wyznaczona na 6 października 2028 roku
.
Na osłodę fanom pozostaje pierwszy teaser, który pojawił się w mediach społecznościowych:
Szczegóły filmu nie są na razie znane. Wiemy jednak, że za kamerą ma stanąć Chris Columbus
. Wśród producentów jest Steven Spielberg
.
Opóźnienie jest prawdopodobnie spowodowane tym, że prace nad filmem wciąż się nie zaczęły. Nie ogłoszono nawet obsady, choć w sieci krążyły już plotki, że jedną z gwiazd produkcji zostanie Jenna Ortega.
Nie jest to jedyna zmiana w kalendarzu premier Warner Bros. Opóźniona zostanie także animacja DC "Dynamic Duo".
W tym przypadku jednak zmiana nie jest aż tak radykalna. Film został przesunięty z czerwca 2028 roku na 22 września 2028 roku
, by uniknąć walki o widza z produkcją Paramountu "Call of Duty
".