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Gremliny wracają! Jest pierwszy teaser i nowa data premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gremliny+3%22+w+kinach+prawie+rok+p%C3%B3%C5%BAniej.+Jest+za+to+pierwszy+teaser-168739
Gremliny wracają! Jest pierwszy teaser i nowa data premiery
Warner Bros. dokonało zmian w kalendarzu premier. To chyba ostatnia taka zmiana dokonana samodzielnie, zanim studio zostanie przejęte przez Paramount-Skydance.

Premiera "Gremlinów 3" opóźniona



Najważniejszą informacją jest zmiana daty premiery filmu "Gremlins 3". Niestety fani nie będą zadowoleni z tej zmiany, gdyż opóźnia ona premierę o prawie rok. Do tej pory Warner Bros. planowało premierę na listopad 2027 roku, teraz amerykańska premiera została wyznaczona na 6 października 2028 roku.

Na osłodę fanom pozostaje pierwszy teaser, który pojawił się w mediach społecznościowych:





Szczegóły filmu nie są na razie znane. Wiemy jednak, że za kamerą ma stanąć Chris Columbus. Wśród producentów jest Steven Spielberg.

Opóźnienie jest prawdopodobnie spowodowane tym, że prace nad filmem wciąż się nie zaczęły. Nie ogłoszono nawet obsady, choć w sieci krążyły już plotki, że jedną z gwiazd produkcji zostanie Jenna Ortega.

Nie jest to jedyna zmiana w kalendarzu premier Warner Bros. Opóźniona zostanie także animacja DC "Dynamic Duo". W tym przypadku jednak zmiana nie jest aż tak radykalna. Film został przesunięty z czerwca 2028 roku na 22 września 2028 roku, by uniknąć walki o widza z produkcją Paramountu "Call of Duty".

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