Dwukrotny laureat Oscara w "Grupie zadaniowej"

Prace nad drugim sezonem "Grupy zadaniowej" już trwają. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do Marka Ruffalo dołączy dwukrotny laureat Oscara. 

Mahershala Ali w drugim sezonie "Grupy zadaniowej"


Jak podaje The Hollywood Reporter, w drugim sezonie "Grupy zadaniowej" do Marka Ruffalo dołączy Mahershala Ali. Przypadła mu rola Eddiego Barnesa – pochodzącego z Filadelfii szanowanego agenta DEA, który wchodzi w konflikt z granym przez Ruffalo Tomem Brandisem. 

Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że Brandis stanie na czele nowej grupy zadaniowej. Im głębiej sięga ich operacja, tym trudniej będzie im określić, kto właściwie jest jej celem. 

Skąd znamy Mahershalę Alego?


Mahershala Ali to laureat Oscarów za drugoplanowe role w "Moonlight" i "Green Book". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go m.in. w serialach "Detektyw" i "Ramy", a także filmach "Alita: Battle Angel", "Łabędzi śpiew", "Zostaw świat za sobą" czy "Jurassic World: Odrodzenie". Użyczał też głosu bohaterom oscarowej animacji "Spider-Man: Uniwersum" i jej kontynuacji "Poprzez multiwersum" oraz "Niezwyciężonego". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. reżyserowany przez Bassama Tariqa, niedoszłego reżysera "Blade'a", film pt. "Your Mother Your Mother Your Mother" oraz miniserial "The Plot". 

Zobacz zwiastun "Grupy zadaniowej"


"Grupa zadaniowa" trafiła na ekrany we wrześniu ubiegłego roku. Markowi Ruffalo towarzyszyli m.in. Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane i Fabien Frankel. Przypominamy zwiastun: 


