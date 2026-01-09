"Grzesznicy", "Sny o pociągach" walczą o nagrodę operatorów

W czwartek ogłoszone zostały nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 8 marca w The Beverly Hilton.
Nominowani do nagród Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych
W kategorii filmowej obyło się bez niespodzianek. O statuetki walczą wszyscy ci, którzy przez cały obecny sezon nagród wymieniani są w gronie faworytów. Indywidualnie największym faworytem jest Michael Bauman, który może zdobyć dwie nagrody
.
Poniżej przedstawiamy nominacje w najważniejszych kategoriach. ZDJĘCIA PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO Autumn Durald Arkapaw
- "Grzesznicy
" Michael Bauman
- "Jedna bitwa po drugiej
" Darius Khondji
- "Wielki Marty
" Dan Laustsen
- "Frankenstein
" Adolpho Veloso
- "Sny o pociągach
" ZDJĘCIA W SERIALU PÓŁGODZINNYM Adam Bricker
- "Hacks
" odc. I Love LA Fraser Brown
- "Twisted Metal
" odc. NUY3ARZ Paul Daley
- "Prawi Gemstonowie
" odc. Prelude Daniel Grant
- "Pamiętniki Mordbota
" odc. Escape Velocity Protocol Matthew J. Lloyd
- "Ser od rządu
" odc. Trial and Error Adam Newport-Berra
- "Studio
" odc. The Oner ZDJĘCIA W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Michael Bauman
- "Potwór: Historia Eda Geina
" odc. Buxum Bird Sam Chiplin
- "Ścieżki na daleką północ
" odc. 1 Pete Konczal
- "Black Rabbit
" odc. Isle of Joy Matthew Lewis
- "Dojrzewanie
" odc. 2 Igor Martinović
- "Black Rabbit
" odc. Attaf**kinboy ZDJĘCIA W SERIALU GODZINNYM Alex Disenhof
- "Grupa zadaniowa
" odc. Crossings Jessica Lee Gagne
- "Rozdzielenie
" odc. Hello, Ms. Cobel Dana Gonzalez
- "Obcy: Ziemia
" odc. Neverland Ben Kutchins
- "Biały Lotos
" odc. Killer Instincts Christophe Nuyens
- "Gwiezdne wojny: Andor
" odc. I Have Friends Everywhere
Zwiastun filmu "Grzesznicy"