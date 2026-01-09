Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Grzesznicy", "Sny o pociągach" walczą o nagrodę operatorów
"Grzesznicy", "Sny o pociągach" walczą o nagrodę operatorów

The Hollywood Reporter
W czwartek ogłoszone zostały nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 8 marca w The Beverly Hilton.

Nominowani do nagród Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych



W kategorii filmowej obyło się bez niespodzianek. O statuetki walczą wszyscy ci, którzy przez cały obecny sezon nagród wymieniani są w gronie faworytów. Indywidualnie największym faworytem jest Michael Bauman, który może zdobyć dwie nagrody.

Poniżej przedstawiamy nominacje w najważniejszych kategoriach.


ZDJĘCIA PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO
Autumn Durald Arkapaw - "Grzesznicy"
Michael Bauman - "Jedna bitwa po drugiej"
Darius Khondji - "Wielki Marty"
Dan Laustsen - "Frankenstein"
Adolpho Veloso - "Sny o pociągach"

ZDJĘCIA W SERIALU PÓŁGODZINNYM
Adam Bricker - "Hacks" odc. I Love LA
Fraser Brown - "Twisted Metal" odc. NUY3ARZ
Paul Daley - "Prawi Gemstonowie" odc. Prelude
Daniel Grant - "Pamiętniki Mordbota" odc. Escape Velocity Protocol
Matthew J. Lloyd - "Ser od rządu" odc. Trial and Error
Adam Newport-Berra - "Studio" odc. The Oner

ZDJĘCIA W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Michael Bauman - "Potwór: Historia Eda Geina" odc. Buxum Bird
Sam Chiplin - "Ścieżki na daleką północ" odc. 1
Pete Konczal - "Black Rabbit" odc. Isle of Joy
Matthew Lewis - "Dojrzewanie" odc. 2
Igor Martinović - "Black Rabbit" odc. Attaf**kinboy

ZDJĘCIA W SERIALU GODZINNYM
Alex Disenhof - "Grupa zadaniowa" odc. Crossings
Jessica Lee Gagne - "Rozdzielenie" odc. Hello, Ms. Cobel
Dana Gonzalez - "Obcy: Ziemia" odc. Neverland
Ben Kutchins - "Biały Lotos" odc. Killer Instincts
Christophe Nuyens - "Gwiezdne wojny: Andor" odc. I Have Friends Everywhere

Zwiastun filmu "Grzesznicy"




